Obavijesti

Sport

Komentari 1
RUSI POD ZABRANAMA

MOO: Ukidaju se ograničenja za bjeloruske sportaše, smiju na OI

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
MOO: Ukidaju se ograničenja za bjeloruske sportaše, smiju na OI
Foto: Christoph Soeder/DPA

Bjeloruski sportaši opet u igri! MOO ukinuo sva ograničenja, put ka Los Angelesu 2028. otvoren. Rusima još nema popuštanja, ali i to bi se uskoro moglo promijeniti

Admiral

Međunarodni olimpijski odbor (MOO) u četvrtak je ukinuo sva ograničenja za nastupe bjeloruskih sportašica i sportaša otvorivši im put za povratak na međunarodna natjecanja, što uključuje i kvalifikacije za Olimpijske igre u Los Angelesu 2028., navodi se u priopćenju. MOO je preporučio da se ruskim i bjeloruskim sportašima i dužnosnicima zabrani sudjelovanje na svim natjecanjima od 2022. nakon ruske invazije na Ukrajinu, u kojoj je i Bjelorusija korištena kao polazna točka.

'TREBAMO MIR' Zelenski upozorio: Ako Rusija nastavi napade, odgovorit ćemo
Zelenski upozorio: Ako Rusija nastavi napade, odgovorit ćemo

"Izvršni odbor MOO-a više ne preporučuje nikakva ograničenja sudjelovanja bjeloruskih sportaša, uključujući ekipe i momčadi, u natjecanjima kojima upravljaju međunarodni savezi i međunarodni organizatori sportskih događaja", priopćilo je olimpijsko tijelo.

Sportaši iz Bjelorusije sada se mogu slobodno natjecati koristeći nacionalna obilježja. Također mogu sudjelovati u svim kvalifikacijskim događajima koji počinju kasnije ove godine za Olimpijske igre u Los Angelesu 2028.

Na Olimpijskim igrama u Parizu 2024. i Zimskim olimpijskim igrama Milano-Cortina 2026. samo je nekolicini ruskih i bjeloruskih sportaša bilo dopušteno natjecati se u pojedinačnoj konkurenciji, ali su imali status neutralnih natjecatelja te nisu mogli koristiti nacionalna obilježja.

ZBOG RATA U IRANU RUSIJA PROFITIRA Prihodi od nafte porasli u mjesec dana
RUSIJA PROFITIRA Prihodi od nafte porasli u mjesec dana

MOO je rekao da se ukidanje ograničenja ne odnosi na ruske sportaše, ali sve su češća nagađanja da će i njima biti ukinuta suspenzija u nadolazećim mjesecima.

"Situacija u vezi s Ruskim olimpijskim odborom razlikuje se od one u vezi s Bjeloruskim olimpijskim odborom. Bjeloruski Nacionalni olimpijski odbor ima dobar status i poštuje Olimpijsku povelju“, poručili su iz MOO-a.

Ruski olimpijski odbor suspendiran je u listopadu 2023. zbog priznavanja regionalnih olimpijskih vijeća za ukrajinske okupirane regije - Lugansk, Donjeck, Herson i Zaporižje. MOO je tada rekao da je time prekršena Olimpijska povelja i teritorijalni integritet Ukrajinskog olimpijskog odbora.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
FOTO Neymara je 'smirila' bujna Bruna. Svašta mu je oprostila...
LJUBAV NEMA GRANICA

FOTO Neymara je 'smirila' bujna Bruna. Svašta mu je oprostila...

Neymar ljubi Brunu Biancardi, s kojom je u listopadu 2023. dočekao kćer Mavie. Ona je poznata brazilska influencerica, a bavi se i modelingom. Prema pisanju brazilskih medija nogometaš ju je prevario 92 puta, a u srpnju mu je rodila drugu kćer. Danas zajedno slave njegov 34. rođendan
Najseksi odbojkašica na svijetu raspametila fanove zamamnim fotkama. 'Ne brinite, prave su'
ODUSTALA OD KARIJERE

Najseksi odbojkašica na svijetu raspametila fanove zamamnim fotkama. 'Ne brinite, prave su'

Kayla Simmons (30) nastupala je za momčad sveučilišta, veselila se profesionalnoj karijeri, ali na kraju je od toga odustala. Kaže da su sa sveučilišta tražili od nje da obriše svoje seksi fotografije
Junak Arsenala često je branio suprugu od gnjusnih komentara
FOTO: SRAMOTNA PROVOKACIJA

Junak Arsenala često je branio suprugu od gnjusnih komentara

Declan Rice i supruga Lauren Fryer skupa su od 17. godine, imaju sina Judea, a njihova veza slovi za jednu od najstabilnijih u svijetu nogometa. Međutim, engleski reprezentativac često ju je javno morao braniti

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026