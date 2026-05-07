MOO: Ukidaju se ograničenja za bjeloruske sportaše, smiju na OI

Međunarodni olimpijski odbor (MOO) u četvrtak je ukinuo sva ograničenja za nastupe bjeloruskih sportašica i sportaša otvorivši im put za povratak na međunarodna natjecanja, što uključuje i kvalifikacije za Olimpijske igre u Los Angelesu 2028., navodi se u priopćenju. MOO je preporučio da se ruskim i bjeloruskim sportašima i dužnosnicima zabrani sudjelovanje na svim natjecanjima od 2022. nakon ruske invazije na Ukrajinu, u kojoj je i Bjelorusija korištena kao polazna točka.

"Izvršni odbor MOO-a više ne preporučuje nikakva ograničenja sudjelovanja bjeloruskih sportaša, uključujući ekipe i momčadi, u natjecanjima kojima upravljaju međunarodni savezi i međunarodni organizatori sportskih događaja", priopćilo je olimpijsko tijelo.

Sportaši iz Bjelorusije sada se mogu slobodno natjecati koristeći nacionalna obilježja. Također mogu sudjelovati u svim kvalifikacijskim događajima koji počinju kasnije ove godine za Olimpijske igre u Los Angelesu 2028.

Na Olimpijskim igrama u Parizu 2024. i Zimskim olimpijskim igrama Milano-Cortina 2026. samo je nekolicini ruskih i bjeloruskih sportaša bilo dopušteno natjecati se u pojedinačnoj konkurenciji, ali su imali status neutralnih natjecatelja te nisu mogli koristiti nacionalna obilježja.

MOO je rekao da se ukidanje ograničenja ne odnosi na ruske sportaše, ali sve su češća nagađanja da će i njima biti ukinuta suspenzija u nadolazećim mjesecima.

"Situacija u vezi s Ruskim olimpijskim odborom razlikuje se od one u vezi s Bjeloruskim olimpijskim odborom. Bjeloruski Nacionalni olimpijski odbor ima dobar status i poštuje Olimpijsku povelju“, poručili su iz MOO-a.

Ruski olimpijski odbor suspendiran je u listopadu 2023. zbog priznavanja regionalnih olimpijskih vijeća za ukrajinske okupirane regije - Lugansk, Donjeck, Herson i Zaporižje. MOO je tada rekao da je time prekršena Olimpijska povelja i teritorijalni integritet Ukrajinskog olimpijskog odbora.