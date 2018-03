'Moram imati odlične ocjene da bih smio igrati hokej u Kanadi'

Rođen je u hrvatskoj obitelji na Novom Zelandu, hokej je počeo igrati s tri i pol godine, a danas je najbolji “učenik - hokejaš” u Kanadi s prosjekom od gotovo 5,0, odnosno 95 posto.

- Ako nemate dobre ocjene, ne smijete igrati u ligi. Baš sam dobio nagradu za najboljeg učenika. Kanađani u školi, barem većina, nemaju pojma o Hrvatskoj. Znaju je po ‘Igri prijestolja’, to svi gledaju. Eh, da, Joe Šakić je tamo legenda, svi ga obožavaju, pa kad im kažem da je on Hrvat, onda mi ne vjeruju. Upoznao sam njegova sina Chasea, igrali smo jedan protiv drugog. Joea još nisam upoznao, on živi u Coloradu i samo preko interneta prati naše rezultate - počeo je Dominic Rene Čanić (18), hrvatski mladi hokejaški reprezentativac.

U Kanadi je hokej nacionalni sport, sve je podređeno tome. Izbornik Kanade vjerojatno ima najteži posao na svijetu. Jer tamo svi igraju hokej i, kad treba odabrati igrače za reprezentaciju, to je velik problem.

‘Faca sam u Kanadi’

- Hokej je tamo ludnica. Primjerice, na naše utakmice dođe vrlo mnogo djevojaka, hokejaši su tamo prave face. Jesam li i ja faca? Pa, jesam, ha, ha...

Majka Renea i otac Krunoslav u Auckland su otišli poslom, Dominic se tamo rodio, ali je s tri godine došao u Hrvatsku. I počeo igrati hokej.

- Počeo sam u Zagrebu, pa u Medveščaku, a u ljeto 2015. vidjeli su me skauti i otišao sam u Švedsku, u akademiju Anžea Kopitara. Tamo je došao trener iz Kanade i pitao me bih li išao u Kanadu - kaže Dominic.

I otišao je. Živi u Victoriji, gradu od 300.000 stanovnika s čak osam klizališta.

- Klub mi je pronašao obitelj s kojom živim. Super su, tata u toj obitelji je vrhunski kuhar, pa uživam u jelima. Sad sam četvrti srednje i sljedeće godine moram u SAD na fakultet jer u Kanadi u juniorskoj ligi ne primaju igrače iz stranih zemalja - istaknuo je Dominic.

Ako ste mislili da u Kanadi svu opremu plaća klub, griješite.

- Plaćaju samo kacige i rukavice, ostalo sve plaćam ja. Primjerice, palica košta 300 dolara, a mjesečno slomim jednu. Onda zovem mamu i tatu da pošalju novac pa kupim neku polovnu za 150 dolara.

Osim Sidneya Crosbyja, ponajboljeg svjetskog hokejaša, uzor mu je - hrvatski nogometaš.

Naučio je švedski jezik

- Ivan Perišić! Za Hrvatsku igra sa srcem, baš kao i ja. Nikad nisam preskočio poziv za Hrvatsku, država mi je iznad klupskih interesa. Tako sam odgajan i tako živim. Imam i njegov dres, kupio sam ga. Znate, kad ste stranac, morate biti dvostruko bolji od ostalih da biste uspjeli. Kad sam igrao u Švedskoj išao sam u školu na švedskom jeziku. Nisam znao ništa, pa su mi neki profesori pomagali. Na kraju sam imao sve petice u školi i naučio sam jezik. Eto, mogu razgovarati sa Zlatanom Ibrahimovićem - rekao je kroz smijeh Dominic.

Prvi susret na SP U-18 Hrvatska igra protiv Srbije u subotu.

Palica košta 250 eura, a Dominic svaki mjesec mora kupiti novu. On uvijek traži polovne za nižu cijenu

Bez dobrih ocjena ne može se u Kanadi igrati hokej, a Dominic je dobio nagradu za najboljeg učenika

Igrao je u Zagrebu pa u Medveščaku. Išao je u akademiju Anžea Kopitara, a sad igra u Kanadi

Uz Hrvatsku, na SP-u u Zagrebu od 23. ožujka igraju i Island, Kina, Nizozemska, Srbija i Španjolska

