Morao sam otići nakon SP-a i napraviti mjesta za nove igrače

Juventusov napadač Mario Mandžukić (33) prošlog je ljeta bio jedna od glavnih zvijezda Svjetskog prvenstva u Rusiji. Kako li je samo rastužio navijače hrvatske nogometne reprezentacije nakon što je odlučio reći zbogom reprezentaciji.

Zazivao je njegov povratak izbornik Zlatko Dalić, pogotovo kada je krenulo loše u Ligi nacija nakon 6-0 poraza od Španjolske. Ipak, svi koji znaju Mandžu znaju da je njegova riječ zakon i da mu karakter nikad ne bi dopustio da se vrati među 'vatrene'.

Njegove medijske istupe u posljednjih nekoliko godina gotovo da možemo nabrojati na prste jedne ruke, a svoj boravak u Zagrebu odlučio je iskoristiti kako bi gostovao u eteru Narodnog radija gdje je progovorio o sezoni i svemu što mu se događalo u proteklih godinu dana. S posebnim žarom Mandžo je govorio o Svjetskom prvenstvu.

- Sve je kao da je bilo jučer. Još uvijek sam sretan zbog toga, svaki dan mi je ispunjen i stvarno se osjećam prelijepo. Nema dana da ne pogledam neku sliku ili video sa Svjetskog prvenstva ili dočeka - rekao je Mandžukić.

- U karijeri sam morao donijeti puno važnih odluka i završetak reprezentativne karijere bila je jedna od tih. Nisam to odlučio u jednom danu. Prije Svjetskog prvenstva sam si rekao da idem dati sve od sebe i da idem pokušati nešto ostvariti s Hrvatskom da bih mogao doći do faze u kojoj mogu reći 'Zbogom' najljepšem i svetom dresu. Da nismo nešto osvojili, ja bih i dalje igrao jer je to bio moj san i cilj - objasnio je napadač rodom iz Slavonskog Broda.

U Slavonskom Brodu Mandžo je ikona. Čak je dobio spomen ploču, zajedno s Ivanom Rakitićem i Ivicom Olićem koji su također iz tih krajeva.

- Nisam to mogao ni sanjati. Ja sam brodsko dijete, cijeli život sam želio biti što bolji u poslu kojim se bavim, ali da ću tako nešto doživjeti u svojem gradu... Eto, barem ću vječno u njemu živjeti. Reprezentaciju gledam stalno, uz njih sam i oni to znaju. Vrijeme je za druge dečke, oni imaju svoje snove. Ja sam čekao 11 godina da ostvarim nešto s Hrvatskom, to je jako puno vremena. Sad je red na drugima, a ja im ne želim raditi gužvu - zaključio je proslavljeni hrvatski napadač koji je očito promislio nekoliko koraka unaprijed.

U Juventusu čini ubojiti tandem s Cristianom Ronaldom, a hrvatskog je napadača posebno iznenadio jednom svojom osobinom.

- Talijani su slični nama, imamo sličan mentalitet. Fanatici su za nogomet, a malo su i divlji, kao mi. Ima ih svugdje po gradu, stalno sjede po kavama i uvijek prilaze. Dobro je, simpatični su. Ronaldo nije uopće zeznut. On je sasvim normalan dečko, iznenadio sam se koliko je jednostavan - završio je igrač Juventusa.

Mario je odigrao još jednu sezonu na visokoj razini. U 33 odigrane utakmice zabio je 10 golova i još ih sedam namjestio. Juventus mu je nedavno produžio ugovor do 2021. i nije isključeno da u tom talijanskom klubu Hrvat i završi svoju bogatu karijeru u kojoj je nosio dresove Bayerna, Atletico Madrida, Wolfsburga, Dinama, Marsonije...