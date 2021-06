Dolaskom reprezentacije Hrvatske u London i za nas je započelo ovo, po mnogo čemu posebno Europsko prvenstvo, specifično prije svega po tome što se ni u Hrvatskoj, a vjerujte, ni ovdje u Londonu, uopće ne osjeća nogometna euforija. Razlozi su, naravno, to što se Euro igra po novom formatu, u više zemalja, ali i pandemija korona virusa koja i dalje paralizira cijeli svijet, pa tako i Veliku Britaniju. Njih možda i više nego što bismo uopće mogli očekivati iz perspektive nas koji u Hrvatskoj već živimo poprilično opušteno.

Ako ćete vjerovati na riječ vašem reporteru koji je bio na onoj povijesnoj utakmici nogometne Lige prvaka između Atalante i Valencije, koja je po mnogim stručnjacima ocijenjena žarištem širenje virusa po Italiji i cijeloj Europi, kao i na petoj utakmici košarkaškog finala Hrvatske između Zadra i Splita, prvoj kod nas s gledateljima na tribinama, a u međuvremenu je prebolio i koronu, ovo što nas je dočekalo u glavnom gradu Ujedinjenog kraljevstva su doslovno nezamislive mjere opreza. Karantene, zabrane, stalna testiranja... Britanci koronu i dalje doživljavaju jako ozbiljno, i još uvijek su pod strogim mjerama, a posebno se to odnosi na strance, koji neizostavno moraju u izolaciju.

Za potrebe praćenja Eura morat ćemo odraditi najmanje pet testova, jedan PCR u Hrvatskoj i tri u Londonu, te po jedan tkzv. brzi test za svaki posjet Wembley. A uz to smo morali prikupiti i ispuniti silnu dokumentaciju, uključujući i "locator form", u prijevodu, dokument kojim navodite sve svoje podatke, kontakte i mjesta na kojima ćete boraviti, kako bi vas u svakom trenutku mogli locirati i kontrolirati poštujete li karantenu. Da ne bi bilo zabune, doista se kontrolira vaše kretanje!

Testovi su posebna priča, svi koji su se testirali u Hrvatskoj znaju da se to radi u ovlaštenim ustanovama koje vam uzmu bris, testiraju uzorak, i nakon 12-24 sata dobijete nalaz. Ovdje se testirate sami!? Testovi se naručuju "online", stižu dostavom na vašu adresu, a kad se testirate, dužni ste ih ubaciti u poseban poštanski sandučić ili ostaviti na recepciji hotela. Paket od tri testa stoji 224 funte, a kad tome dodate i onaj u Hrvatskoj koji košta 450 kuna, ukupno je to debelo preko 2.000 kuna. Brzi testovi su – besplatni i mogu se preuzeti u tisućama ljekarni i zdravstvenih ustanova, a prijava rezultata je online.

I da budemo odmah na čisto, ako ste promislili da tu ima mjesta za muljaže ili neko zaobilaženje propisa – ima, ali nikome to ne pada na pamet. Razlog je jednostavan, kao i u svim uređenim državama, tako i u Velikoj Britaniji, kazne su visoke. Jako visoke! I, naplaćuju se! Za izbjegavanje testiranja, krivo unesene podatke ili bijeg iz izolacije, penju se i do 10.000 funti, a nema sumnje da bi pozitivan test sankciju i dodatno povisio, nismo istraživali, ali vjerojatno bi neko vrijeme proveli i u zatvoru. I stoga se nitko ni ne pokušava zezati i zaobilaziti propise. I sve to, ne zaboravimo, u zemlji koje ima jednu od najviših stopa procijepljenosti u svijetu!

- Navikli smo na stalna testiranja, ja se testiram brzim testovima svaki dan – kaže nam taksist Ahmad, koji je iz Afganistana prije 20 godina doselio u London.

U prvom naletu pandemije sve je stalo, nije bilo posla, kriza se jako osjetila, ali sada je već bolje, radi se i zarađuje, a i sve je više turista. Vjerujem da je ovo zlo za nama.

Ljudi se snalaze na razne načine. Naime, za sve koji dolaze "na otok" obavezna je desetodnevna karantena uz testiranje drugoga i osmoga dana. Ako želite skratiti karantenu i izaći iz nje peti dan, morate kupiti dodatni test za peti dan, i ako je taj test uredan – možete van. No, obaveza testiranja osmoga dana ostaje... Zbog izolacija kojima se moraju podvrgavati svi bez razlike procvjetao je i posao s dostavama. A dostavlja se doslovce sve, od boce vode, tjednih i mjesečnih narudžbi namirnica, do kompletnih obroka.... Da, i testovi!

Posebni uvjeti vrijede i u hotelima gdje nema "švedskih stolova", hrana se poslužuje, a goste se ohrabruje da je nose u sobe i tamo konzumiraju. Većina posuđa je jednokratna, vrećice papirnate, koje nakon konzumacije ostavite ispred vrata sobe.

- Sobarica neće ulaziti u vašu sobe ako je ne naručite ovdje na recepciji 24 sata unaprijed. Zbog pandemije je svakodnevno čišćenje soba postalo je prošlost, sobarica će doći pospremiti sobu samo ako vi to zatražite – kaže nam recepcioner Robert.

Čiste ručnike će vam donijeti, a posteljina će izdržati ovih nekoliko dana koliko smo u Londonu, jer nas put vodi dalje u Glasgow, a onda, zašto ne, i dalje. Samo se nadamo da će nas u osmini finala dopasti neka destinacija s barem malo manje zahtjevnim mjerama i propisima....