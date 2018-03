Most strave: Preko čega su to prelazili navijači Chelseaja?!

Na sjajnu partiju Barcelona i Chelseaja u okviru osmine finala Lige prvaka odigrane u srijedu bačena je ogromna mrlja. Barcelona je slavila 3-0 i prošla dalje ukupnim rezultatom 4-1 zahvaljujući Lionelu Messiju koji je u dvije utakmice zabio tri gola i jednom asistirao.

Nakon posljednjeg sučevog zvižduka uslijedio je pravi pakao za gostujuće navijače. Navijači Chelseaja su, kako tvrde, mirni kao bubice napuštali stadion kad su ih napali zaštitari.

Katalonci tvrde kako su Englezi mahali Španjolskom zastavom i skandirali "Katalonijo uvijek ćeš biti Španjolska", nakon čega su policajci i zaštitari pendrecima počeli udarati gostujuće navijače.

Jedan je navijač rekao kako su ga napali čak i suzavcem.

Kao da sve to nije bilo dovoljno, sada se pojavila i nova snimka koja pokazuje nešto što nalikuje na brzinu sklepani most visinekoji su navijači Chelseaja morali prijeći poslije utakmice.

Most nije bio baš najbolje konstrukcije, a kada preko njega prelaze tisuće ljudi u isto vrijeme možete misliti kako to izgleda.

Zapravo, ne morate zamišljati, pogledajte.

Why were we made to walk over this? pic.twitter.com/4gKuA772lI