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PROTIV ENGLEZA

Mostar, Livno, Široki Brijeg, Hrvatsku će se pratiti diljem Bosne i Hercegovine

Piše HINA,
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Mostar, Livno, Široki Brijeg, Hrvatsku će se pratiti diljem Bosne i Hercegovine
Foto: Denis Kapetanovic

Danima se najavljuje organizirano praćenje na trgovima, u fan zonama te u ugostiteljskim objektima s velikim ekranima, od Bosanske Posavine do Neuma

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U desetinama većinskih hrvatskih gradova u Bosni i Hercegovini večeras se organizira zajedničko praćenje utakmice hrvatske nogometne reprezentacije protiv Engleske na Svjetskom prvenstvu. 

Danima se najavljuje organizirano praćenje na trgovima, u fan zonama te u ugostiteljskim objektima s velikim ekranima, od Bosanske Posavine do Neuma.

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U Livnu, rodnom gradu izbornika Zlatka Dalića, na više lokacija organizirane su navijačke zone s LED ekranima za prijenos utakmice, navode lokalni mediji.

Slično je u Uskoplju u središnjoj Bosni gdje. Nastup "Vatrenih" će se pratiti i u Čapljini rodnom gradu Josipa Šutala, u Mostaru, Širokom Brijegu, Žepču, Stocu, Vitezu i Novom Travniku. U Orašju u Bosanskoj Posavini utakmice će pratiti na otvorenom prostoru. 

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Jedina za sada potvrđena sredina u kojoj se organizirano navija za obje reprezentacije, Bosnu i Hercegovinu i Hrvatsku, je u središtu grada Jajca.  

Organizirana javna gledanja bosanskohercegovačke i hrvatske nogometne vrste proteklih su godina podizale napetosti u mješovitim hrvatsko-bošnjačkim sredinama. Zbog toga su redovito u pripravnosti pripadnici policije. 

Nakon uspjeha "Vatrenih" u Rusiji prije osam godina, te četiri godine kasnije u Katru, organizirano je više dočeka hrvatskih reprezentativaca u njihovim mjestima podrijetla u BiH.  

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