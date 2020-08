Mostar: Sukob huligana Veleža i Zrinjskog, dvije osobe ozljeđene

Dvije su osobe ozlijeđene u subotu prijepodne u Mostaru huligani iz zapadnog, većinski hrvatskog dijela grada izazvali sukobe u istočnome Mostaru uoči susreta gradskih rivala Veleža i Zrinjskog

<p>Kako je izjavio glasnogovornik MUP-a Hercegovačko-neretvanske županije Ljudevit Marić, policija je spriječila sukob većih razmjera nakon što je oko 8.00 sati došlo do obračuna navijačkih skupina. Letjele su boce, kamenje i pirotehnika.</p><p>- Jedna skupina huligana je preko Starog mosta prešla na lijevu stranu Neretve i svojim ponašanjem narušavala javni red i mir. Nakon ovoga došlo je do sukoba ove skupine huligana s više osoba" - rekao je glasnogovornik Marić.</p><p>Nakon toga došlo je do otvorenoga fizičkog sukoba većeg broja osoba u Fejićevoj ulici u središtu Mostara. Dvije su osobe ozlijeđene. Brzom policijskom intervencijom ovaj otvoreni sukob je prekinut. U policiji rade na pronalasku sudionika i njihovom privođenju. Na više objekata je pričinjena materijalna šteta.</p><p>Večeras je na rasporedu susret <strong>Veleža </strong>i <strong>Zrinjskog </strong>koji će se odigrati bez gledatelja zbog koronavirusa. Nerijetko je ranijih godina prije ili nakon utakmica dolazilo do sukoba navijačkih skupina u gradu na Neretvi, a prije devet godina bila je i prekinuta utakmica između spomenutih suparnika jer su navijači utrčali na teren</p>