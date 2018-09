'Motivirani smo kao da je finale Svjetskog prvenstva neuspjeh'

Hrvatska je u prvoj utakmici poslije Svjetskog prvenstva u Rusiji remizirala (1-1) s Portugalom i ostavila solidan dojam. Punu minutažu u toj je utakmici imao Milan Badelj koji je posljednji sudački zvižduk dočekao s kapetanskom trakom oko ruke...

- Nešto slično je bilo i u Rusiji, prije koju godinu, svi su i tada izašli iz igre, pa sam utakmicu baš kao i danas završio kao kapetan. Utakmica? - Pa ja mislim da je moglo biti bolje. Mislim da smo danas imali i neku dozu sreće, jer su oni imali par situacija gdje su mogli konkretizirati svoju dobru igru - rekao je Milan Badelj, pa nastavio:

- Oni su odigrali odličnu utakmicu, a mi smo možda bili za nijansu slabiji nego inače. Međutim, bili smo kompaktni, držali smo blok, ali možda nismo bili dovoljno konkretni u nekim situacijama, ali drago mi je da smo prekinuli negativnu tradiciju protiv Portugala.

- Moje mišljenje o novacima je jako pozitivno. Imam osjećaj kao da su s nama već dvije godine, i dečki koji su počeli i dečki koji su ušli. Lijepo je znati da imamo takvu širinu - rekao je Badelj o novim dečkima koji su danas zaigrali za reprezentaciju.

Za samo pet dana hrvatsku reprezentaciju čeka prva utakmica Lige nacija, protiv Španjolske...

- Španjolska je još jedna lijepa utakmica u kojoj može doći do izražaja naša raznolikost i maštovitost u pasu i u igri i mislim da će to tako i biti.

- Atmosfera u reprezentaciji je uvijek sjajna, sad sigurno da i više s obzirom na rezultat koji smo napravili. Ono što me impresionira je ta motiviranost, pogotovo starijih igrača koji se ponašaju kao da je ovo drugo mjesto bilo neuspjeh i imaju taj motiv više da napravimo nešto veliko i u budućnosti - završio je Badelj i dodao kako vjeruje da će Modrić biti proglašen za najboljeg igrača svijeta.

A nakon Milana Badelja, pred kamere je stao i izbornik Zlatko Dalić.

- Pa dobro, nisam ja ni očekivao neku spektakularnu utakmicu, neku ljepoticu s naše strane. Igrali smo koliko smo mogli u ovom trenutku, promijenili šest igrača, dali šansu većini igrača da igraju. Nije lako igrati prvu utakmicu, pogotovo protiv Portugala koji je dobra ekipa, jako brza momčad - započeo je Dalić svoj osvrt.

- Ima stvari koje mi moramo popraviti. Rekao sam, ovo je put za Europsko prvenstvo, ovo je selekcija, ovo je trening i ovo će dobro doći nama da vidimo što i kako i gdje smo s nekim igračima.

- Nije bilo loše, međutim, Portugal je imao veću inicijativu od nas, mi smo stajali malo predaleko od igrača, nismo bili dovoljno agresivni i malo smo bili preširoko - zato smo imali puno problema po bokovima. Drugo poluvrijeme smo mi čuvali loptu više nego prvo, ali to je bilo sve bezopasno, nije bilo prema naprijed ništa kvalitetnije. Međutim, to je to. To je ono što mi u ovom trenutku možemo i idemo dalje.

Zlatko Dalić najmanje je mijenjao u veznoj liniji, Kovačić i Badelj odigrali su cijelu utakmicu...

- Pa je, njih dvojica nemaju utakmica i njima to treba. Na SP-u nisu igrali puno, imali su malu minutažu i hoću da ih vidim do kraja i to je bio takav plan. Probali smo onda i dvije špice, Livaju i Santinija, da damo šansu igračima koji su tu prvu put s nama, da ih vidimo i jednostavno to je taj naš plan, naš program. Bitno da utakmicu nismo izgubili, ali sve u svemu mislim da možemo biti zadovoljni današnjim testom.

- Neke smo igrače vidjeli, neke smo malo sačuvali kao npr. Luku i Perišića. Žao mi je Vide, ne znam što je s njim. Primili smo gol kad je on bio ozlijeđen pa nije mogao reagirati na prekidu. Opet gol iz prekida i moramo na tom segmentu puno više raditi da bi to bilo bolje i kvalitetnije - rekao je Dalić i dodao kako čekaju da Vida obavi pretrage i da dođu službene informacije o težini ozljede.

- Čekaju nas Španjolci i Liga nacija. U toj utakmici moramo biti puno ozbiljniji i puno bolji - oprezno je zaključio Dalić.