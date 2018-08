Mou: Osvojio sam više naslova nego svi ostali skupa. Respekt!

Manchester United nakon tri kola Premier lige ima tri boda što mu je najgori start sezone nakon 26 godina, a Jose Mourinho doživio je protiv Tottenhama svoj najgori domaći poraz (0-3) u cijeloj trenerskoj karijeri, u svim natjecanjima! Njegovo prokletstvo treće sezone se nastavlja...

- Da je momčad Louisa van Gaala igrala tako, navijači bi skandirali da ode. Ovaj poraz je sramotan i ne znam kako trener može dalje - govorio je BBC-ov stručni komentator, bivši vrsni strijelac Chris Sutton, a Gary Neville je naglasio:

- Mourinho se u karijeri nije suočio s težim izazovom!

A Mou je nakon debakla rekao:

- Jako smo dobro radili tijekom tjedna, pripremali se, igrali jako dobro na treninzima, igrači su imali fantastičan stav. Na poluvremenu je trebalo biti 2-0 ili 2-1 ili 3-0 i onda se nešto promijenilo i eto 0-2. Svi su mogli osjetiti da bi jedan gol promijenio tijek. A onda nas je treći gol ubio.

- Bolja momčad, ofenzivnija momčad, koja je pritiskala, stvarala šanse, primila je gol iz prvoga kornera koji je Tottenham imao. Razočaran sam, ali i zadovoljan igrom, stvorili smo više šansi nego u većini ostalih utakmica. I obrambeno smo radili puno i dobro, ali neke stvari ne možeš riješiti.

- Taktički nismo izgubili, ali rezultatski jesmo. Ali svi naši navijači ne čitaju novine, ne gledaju TV, inteligentniji su od toga i odgovorili su čudesno! Mislim da nije normalno izgubiti kod kuće i dobiti takvu reakciju (pljesak, nap. a.) navijača!

- Ma i kod 2-0 smo igrali, stvarali šanse, mogli smo se vratiti. A i kod 3-0 sam vidio kako Luke Shaw stoji i igra iako je dobio grčeve, do zadnje sekunde je ponosno pokušavao, čemu su navijači pljeskali.

- Prošle smo sezone izgubili od Seville (u Ligi prvaka, nap. a.) i navijači su nam zviždali jer smo to i zaslužili. Danas su izgubili i dobili pljesak jer su to zaslužili, jer su se jako, jako, jako trudili.

- Navijači su najbolji suci i htio sam da od nas dobiju što zaslužuju, da budemo fer prema njima jer bili su fantastični. Ne, ne smatram ovo teškim vremenima.

- Prijelazni je rok zatvoren do siječnja i neću više ni riječi o tome. Svatko tko je gledao utakmicu vidi da je momčad jedinstvena, inače ne bi davali sve od sebe. Igrali su s ponosom, a svakome je teško izgubiti. I nema jedinstva momčadi bez trenera...

A onda je u svom stilu dodao podigavši tri prsta:

- Koji je bio rezultat? Ovo (podigao je tri prsta, nap. .a). A što je još to? Broj naslova engleskog prvaka koje sam osvojio, više nego ostalih 19 trenera Premier lige zajedno! Ja tri, oni dva. Molim poštovanje - ponavljao je Mou dok se ustao i izletio iz press sobe na Old Traffordu.

'Respect!' Jose Mourinho's had it with his press conference 👋 pic.twitter.com/JytoDhBVXE