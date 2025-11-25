Obavijesti

Sport

Komentari 0
CIJENI GA

Mourinho brani Ivanovića: 'Smeta me kad netko izmišlja stvari o igraču koji mi je drag'

Piše Zdravko Barišić,
Čitanje članka: 2 min
Mourinho brani Ivanovića: 'Smeta me kad netko izmišlja stvari o igraču koji mi je drag'
Foto: Andrew Couldridge/REUTERS

Ivanović puno radi i daje sve od sebe na treninzima i utakmicama. Zamjena nema veze sa zalaganjem, rekao je legendarni Portugalac

Hrvatski reprezentativac Franjo Ivanović (22) bio je apsolutni hit u ljetnom prijelaznom roku nakon što je prošle sezone utrpao 21 gol u 47 utakmica za Union SG s kojim je osvojio naslov belgijskog prvaka. Htjeli su ga mnogi europski klubovi, a na kraju je tu bitku dobila Benfica koja ga je dovela za 22,8 milijuna eura.

Portugalski velikan bio je oduševljen novom akvizicijom, očekivali su velike stvari od hrvatskog nogometaša, ali nažalost, nije rasplelo onako kako su se nadali. Ivanović je bio dio prve postave na početku sezone, ali nakon što je došao legendarni Jose Mourinho, ostao je zabetoniran na klupi. 

Primeira Liga - Benfica v Arouca
Foto: PEDRO NUNES/REUTERS

Dobio je priliku u petak osmini finala Kupa protiv trećeligaša Atletica (0-0), ali nije zadovoljio i Mourinho ga je zamijenio na poluvremenu. Nakon utakmice se obrušio na pojedine igrače zbog nedovoljnog zalaganja, portugalski mediji pisali su kako je Ivanović jedan od onih koji je u njegovoj nemilosti i da je pitanja kada će opet dobiti priliku, no 'Special one' branio je Hrvata na presici uoči utakmice protiv Ajaxa u 5. kolu Lige prvaka. 

- Ivanović puno radi i daje sve od sebe na treninzima i utakmicama. Zamjena nema veze sa zalaganjem. On je sjajan momak koji puno radi. Ivanoviću nije išlo dobro, ali on je besprijekoran profesionalac. Kada netko izmišlja stvari o igračima koji su mi dragi, to me smeta - rekao je Mourinho.

Portugalac ga cijeni, ali mu minute baš i ne daje. Franjo je u posljednje četiri prvenstvene utakmice odigrao tek 14 minuta, teško se probija do travnjaka pored sjajnog Vangelisa Pavlidisa koji je nedodirljiv u vrhu napada.

Primeira Liga - Benfica v Casa Pia
Foto: PEDRO NUNES/REUTERS

Bivšem napadaču Rijeke očito će trebati još neko vrijeme za prilagodbu jer ne pruža partije kakve su se očekivale od njega, no nije zaboravio zabijati preko noći. Svi znaju o kakvom talentu i golgeteru je riječ pa u Benfici vjeruju kako će uskoro eksplodirati. U 20 utakmica zabio je pet golova i jednom asistirao.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Dinamove zimske promjene: Odlaze čak sedmorica? Želje su Brazilac i dva mlada Hrvata...
STIŽU NOVE PROMJENE

Dinamove zimske promjene: Odlaze čak sedmorica? Želje su Brazilac i dva mlada Hrvata...

Livaković je već u 'kućici', a posljednjih tjedana u Maksimiru je dobro kotirao desni bek Paul Tabinas, reprezentativac Filipina koje je do svibnja vodio Albert Capellas. Ipak, čelnici Dinama dat će priliku Noi Mikiću...
Modrić o teškim trenucima: 'Plakao sam pod tušem. Molio sam Boga da me nitko ne vidi'
ISKRENI LUKA

Modrić o teškim trenucima: 'Plakao sam pod tušem. Molio sam Boga da me nitko ne vidi'

Prve seniorske nastupe Luka Modrić imao je u Zrinjskom. Taj klub bio je izuzetno bitan za njegov razvoj, no nije sve teklo tako glatko kako se čini. Otkrio je to u emisiji (Ne)uspjeh prvaka
Modrić o djetinjstvu: 'Sjećam se kad su ubili djeda. To su stvari koje te obilježe za cijeli život'
DJETINJSTVO U ZADRU

Modrić o djetinjstvu: 'Sjećam se kad su ubili djeda. To su stvari koje te obilježe za cijeli život'

Nije bilo lagano djetinjstvo, ali ne mogu reći da je bilo nesretno. Bio sam sretan, bez obzira na rat i na teškoće u to vrijeme. Bio sam okružen s puno prijatelja, opisao je Luka Modrić

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025