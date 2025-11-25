Mourinho brani Ivanovića: 'Smeta me kad netko izmišlja stvari o igraču koji mi je drag'

Hrvatski reprezentativac Franjo Ivanović (22) bio je apsolutni hit u ljetnom prijelaznom roku nakon što je prošle sezone utrpao 21 gol u 47 utakmica za Union SG s kojim je osvojio naslov belgijskog prvaka. Htjeli su ga mnogi europski klubovi, a na kraju je tu bitku dobila Benfica koja ga je dovela za 22,8 milijuna eura.

Portugalski velikan bio je oduševljen novom akvizicijom, očekivali su velike stvari od hrvatskog nogometaša, ali nažalost, nije rasplelo onako kako su se nadali. Ivanović je bio dio prve postave na početku sezone, ali nakon što je došao legendarni Jose Mourinho, ostao je zabetoniran na klupi.

Foto: PEDRO NUNES/REUTERS

Dobio je priliku u petak osmini finala Kupa protiv trećeligaša Atletica (0-0), ali nije zadovoljio i Mourinho ga je zamijenio na poluvremenu. Nakon utakmice se obrušio na pojedine igrače zbog nedovoljnog zalaganja, portugalski mediji pisali su kako je Ivanović jedan od onih koji je u njegovoj nemilosti i da je pitanja kada će opet dobiti priliku, no 'Special one' branio je Hrvata na presici uoči utakmice protiv Ajaxa u 5. kolu Lige prvaka.

- Ivanović puno radi i daje sve od sebe na treninzima i utakmicama. Zamjena nema veze sa zalaganjem. On je sjajan momak koji puno radi. Ivanoviću nije išlo dobro, ali on je besprijekoran profesionalac. Kada netko izmišlja stvari o igračima koji su mi dragi, to me smeta - rekao je Mourinho.

Portugalac ga cijeni, ali mu minute baš i ne daje. Franjo je u posljednje četiri prvenstvene utakmice odigrao tek 14 minuta, teško se probija do travnjaka pored sjajnog Vangelisa Pavlidisa koji je nedodirljiv u vrhu napada.

Foto: PEDRO NUNES/REUTERS

Bivšem napadaču Rijeke očito će trebati još neko vrijeme za prilagodbu jer ne pruža partije kakve su se očekivale od njega, no nije zaboravio zabijati preko noći. Svi znaju o kakvom talentu i golgeteru je riječ pa u Benfici vjeruju kako će uskoro eksplodirati. U 20 utakmica zabio je pet golova i jednom asistirao.