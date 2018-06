Mourinho: Cristiano, vrati se, u Man. Unitedu te čeka sedmica

Jose Mourinho vodio je Cristiana Ronalda od 2010. do 2013. godine u Real Madridu. Sad bi dva Portugalca ponovno mogla surađivati i to na Old Traffordu. Special One u Manchester United silno želi vratiti Ronalda, koji je dres "crvenih vragova" nosio od 2003. do 2009. godine. Te je godine otišao u Real čiji je dres nosio posljednjih devet godina.

S Realom je CR7 osvojio sve što se može osvojiti, čak je četiri puta bio europski prvak. Najavio je odlazak iz "kraljevskog" kluba nakon finala Lige prvaka, a engleski i neki španjolski mediji tvrde kako će se sigurno vratiti na Old Trafford. Pregovore bi United i Ronaldo mogli započeti i prije početka Svjetskog prvenstva.

Mourinho je Ronaldo obećao i njegovu sedmicu na Old Traffordu. Dres s tim brojem nosi Alexis Sanchez, ali će Čileanac morati uzeti neki drugi broj ako se Cristiano doista vrati u United.

Kakav bi to samo spektakularan transfer bio. Ovakav Ronaldo može odigrati još najmanje dvije vrhunske sezone. S njim bi United mogao biti moćan kao prije nekoliko godina.

Podsjetimo, "crveni vragovi" su s Ronaldom uzeli naslov europskog prvaka 2008. godine u Moskvi.