Mourinho postaje novi trener Franje Ivanovića u Benfici

Piše Domagoj Vugrinović,
Čitanje članka: 1 min
Nakon što se nije uspio plasirati u Ligu prvaka s Fenerbahčeom, u čemu ga je spriječila baš Benfica, Jose Mourinho je dobio otkaz u Turskoj od kojeg je inkasirao oko sedam milijuna eura otpremnine

Jose Mourinho (62) nakon samo nekoliko dana od otkaza u Fenerbahčeu ima novi posao, javlja poznati nogometni insajder Fabrizio Romano. Rasplet događaja koji je doveo do novog Portugalčeva angažmana zaista je nevjerojatan. U srijedu 27. kolovoza Fenerbahče je izgubio uzvratnu play-off utakmicu od Benfice 1-0 i tako ostao bez mogućnosti da zaigra u najelitnijem nogometnom natjecanju.

Uprava turskog kluba doživjela je veliko razočaranje jer Mourinho drugu sezonu zaredom nije uspio uvesti klub u Ligu prvaka pa su mu uručili otkaz. Portugalac je od otpremnine zaradio nešto više od sedam milijuna eura, a potom se vratio u domovinu i gledao utakmicu bivšeg kluba Porta koji ga je vinuo u trenersku stratosferu.

Benfica je u prvom kolu Lige prvaka u utorak igrala s Qarabagom koji mnogi smatraju jednim od najvećih autsajdera natjecanja uz Pafos i Kairat. Momčad Brune Lagea sjajno je započela utakmicu. Nakon 16 minuta igre vodili su 2-0 i činilo se da sigurno koračaju prema uvjerljivoj pobjedi. No situacija se potpuno okrenula i Azerbajdžanci su preokrenuli rezultat i ostvarili prvu povijesnu pobjedu 3-2.

VRAĆA SE U PORTUGAL Benfica smijenila trenera nakon debakla. Jose Mourinho prvi je kandidat za klupu velikana
Benfica smijenila trenera nakon debakla. Jose Mourinho prvi je kandidat za klupu velikana

Nakon tako razočaravajućeg rezultata uprava Benfice otpustila je Lagea, a isto se večer pojavila informacija da upravo Mourinho slovi za favorita za njegovu zamjenu. Romano je sada objavio da je dogovor praktički gotov svojim poznatim opisom "here we go".

Mourinho će tako voditi klub koji ga je izbacio iz Lige prvaka i posredno mu donio otkaz. Njegov angažman u Benfici nije dobro "sjeo" navijačima Porta koji su ga smatrali legendom kluba, ponajviše zato što im je 2004. donio trofej Lige prvaka. Porto je najveći rival Benfici uz Sporting iz Lisabona.

Mourinho će nakon Dominika Livakovića, kojeg je vodio u Feneru, sada u Benfici voditi još jednog hrvatskog reprezentativca Franju Ivanovića.

