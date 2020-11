Mourinho više ne želi biti 'The Special One': Sada sam iskusni!

Mene više ništa u nogometu ne može iznenaditi, sve sam prošao u karijeri. I što god mi se u budućnosti dogodi kao, za mene će to biti 'deja vu', kaže karizmatični portualski stručnjak Jose Mourinho

<p><strong>Jose Mourinho</strong> (57) dugi je niz godina u trenerskom svijetu nosio nadimak 'The Special One' ili 'Posebni', no čini se kako je portugalskom stručnjaku on već dosadio.</p><p>Taj nadimak je sam sebi dodijelio još 2004. godine kada je s Portom šokirao nogometni svijet i osvojio Ligu prvaka. Karizmatični stručnjak koji danas sjedi na klupi Tottenhama više nije zadovoljan tim imenom pa ga je sada odlučio promijeniti. I sada preferira da ga se zove 'Iskusni'.</p><p>- Zašto ne? Prilično sam iskusan trener, sve sam prošao u nogometu i više me ništa ne može iznenaditi. Što god doživio u nogometu, za mene će to biti 'deja vu', ja sam već sve prošao - poručio je Jose Mourinho, pa dodao:</p><p>- U nogometu vam treba posebna fizička sprema, tu ne možete s 40 godina imati isti potencijal kao s 20 ili 30 godina. Naravno, ako se ne zovete Zlatan Ibrahimović. A za kvalitetan trening treba vam mozak, znanje i iskustvo koje vas s godinama može učiniti samo boljim igračem ili trenerom.</p><p>Jose Mourinho u trenerskoj je karijeri vodio Benficu, Leiriju, Porto, Chelsea (dvaput), Inter, Real Madrid, Manchester United i Tottenham, a iza sebe ima osam naslova prvaka (u četiri različite zemlje), te po dvije Lige prvaka (Porto i Inter) i Europske lige (Porto i Manchester United).</p>