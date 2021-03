Znam kakvu moć ima Maksimir.

POGLEDAJTE VIDEO:

Tako je, nakon pobjede prošlog četvrtka, uzvrat s Dinamom najavio Jose Mourinho. Portugalac je četvrti put stigao u hrvatsku prijestolnicu i valjda čovjek dobro zna što govori.

Prvi se put u Zagrebu ukazao u rujnu 2011. godine kada je doveo Realove zvijezde na Maksimir. Doslovno ukazao jer zbog suspenzije nije smio biti na klupi i voditi momčad, pa je unatoč najavama stigao u maksimirsku ložu i sve gledao s lica mjesta. Sjećamo se, Di Maria je odlučio utakmicu.

- Nikad ga ne bih kaznio. Naravno da mi je žao što ga neće biti, ali ću ga morati negdje uloviti da se slikam s njim - govorio je tadašnji trener Dinama Kruno Jurčić.

Prilika se ukazala u uzvratu u Madridu dva mjeseca kasnije...

- Nisam prvi prišao Mourinhu. Ipak nisam trener takvog kalibra da mu prilazim. On je prišao meni i kratko smo razgovarali - opisao je Jurčić svoje viđenje legendarnog zagrljaja.

Potom je Mourinho bio gost na utakmici Hrvatske i Sj. Makedonije idućeg rujna. Nije se znao točan razlog njegovog dolaska, ali pozvao ga je Hrvatski nogometni savez. A nije uspio izbjeći ni Jurčića. Svjedoci su rekli da je, vjerovali ili ne, Kruno ponovio potez iz Madrida. Vidjevši Mourinha, opet ga uhvatio u “kravatu”... Jose se od svega odmorio uz kavu u predvorju hotela.

I treći, te do danas posljednji, dolazak vezan je uz hrvatsku reprezentaciju. Tada je Mourinho vodio Manchester United i došao je pogledati Hrvatsku protiv Ukrajine 2017. godine. Po medijima se nagađalo da je došao nagovoriti Ivana Perišića na dolazak na Old Trafford.

- Nemam neki skriveni cilj, došao sam uživati u slobodnom vremenu i posjetiti dobre prijatelje poput Mijatovića i Šukera. Znam da svi misle da sam došao po neke igrače, ali danas ne trebate putovati kako biste vidjeli nogometaša, sve ih znam od prije - objasnio je.

Društvo mu je u loži pratio Ćiro, koji je kasnije podijelio svoje dojmove.

- Stalno me pitate kako mi je bilo s Mourinhom. Jesmo, dosta smo razgovarali. Zna francuski, i on i njegov pomoćnik. I smijali smo se. Pitam ja njega: “Jesi li zaradio 100 milijuna?” On me gleda, lagano kimne glavom. A ja njemu: “Imaš dvoje djece. To dvoje djece imat će četvero djece. Nemaš puno, potroši i ti nešto...” Oh, kako se slatko i dugo smijao.

Hoće li i danas nasmijan otići iz Zagreba...