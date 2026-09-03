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DOVEO GA U REAL

Mourinho: Zbog Modrića ste me ubijali mjesecima. I što se onda dogodilo? Začepio vam je usta!

Piše Jakov Drobnjak,
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Mourinho: Zbog Modrića ste me ubijali mjesecima. I što se onda dogodilo? Začepio vam je usta!
Foto: Daniel Gonzalez/EPA
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Gdje god bio, uvijek mu želim sve najbolje. Kada je bio u drugim klubovima, uvijek sam ga pratio i uvijek mi je bilo drago kada bi ostvarivao dobre rezultate, rekao je Modrić o bivšem treneru

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Luka Modrić u velikom intervjuu za Marcu govorio je koliko mu znači Real Madrid, napomenuo je i kako bi se jednom htio vratiti, kada završi igračku karijeru, a taj povratak potaknuo je i ponovni dolazak Josea Mourinha u Real. Upravo je "posebni" doveo Modrića u "kraljeve" te je tako počeo kapetanov put do besmrtnosti.

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Foto: PABLOGARCIA

Kome navijači trebaju najviše zahvaliti što je Luka Modrić 2012. potpisao za Real? Luki, predsjedniku, Mourinhu?, upitao je novinar.

- "Klubu općenito, ali mislim da je Mourinho bio najvažniji za moj dolazak jer je napravio sve, apsolutno sve što je bilo u njegovoj moći da tog ljeta budem doveden. . Pregovori s Tottenhamom nisu bili laki. Bili su teški i dugi. Da Mourinho nije bio toliko uporan, možda bi se Real povukao iz pregovora. Ali on je bio uporan i želio je mene. Zato mislim da je on bio najvažniji - rekao je Modrić pa govorio o Mourinhu:

- Gdje god bio, uvijek mu želim sve najbolje. Kada je bio u drugim klubovima, uvijek sam ga pratio i uvijek mi je bilo drago kada bi ostvarivao dobre rezultate. Mislim da je klub napravio jako dobar potez njegovim dovođenjem, njegovim dolaskom, jer je pobjednik, veliki pobjednik i poznaje klub. Zna što je potrebno za pobjedu.

Dobar glas daleko se čuje pa je tako sve to došlo do Moruinha koji je održap pressicu Reala. Prokomentirao je Modrićeve riječi i cijelu situaciju oko njegovog dovođenja.

- Toliko smo ga željeli... ali s Levyjem je gotovo nemoguće bilo pregovarati. No, dok smo bili u Sjedinjenim Američkim Državama, pratili smo njegov transfer i jedan dan je bio kupljen, drugi nije, jedan dan da, drugi ne, dok sam razgovarao s Joséom Ángelom. Real Madrid je već gotovo rekao: "Nemoguće je", ali igrač je želio doći. Jer je mogao igrati na pozicijama šestice, osmice ili desetke. Bio je idealan. Vi ste me mjesecima ubijali. Ali onda... začepio vam je usta - rekao je Mourinho.

Podsjetimo, Modrić je u svojoj prvoj godini proglašen za najgore pojačanje Reala to ljeto. Znao je "posebni" što će biti, a zato i je poseban.

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