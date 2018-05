Mourinhova sezona bez trofeja, Hazard donio kup Chelseaju...

Chelsea je ipak uspio spasiti sezonu koja je bila za zaborav. Nakon katastrofalno odrađenog domaćeg prvenstva u kojem su trebali braniti osvojeni naslov prvaka, igrači Antonija Contea uzeli su FA kup pobjedom u finalu nad Manchester Unitedom s 1:0.

Prvi je na utakmici zaprijetio Eden Hazard. Igrala se deveta minuta kada je sjajni belgijski veznjak slomio Phila Jonesa, pucao u bliži kut, ali je njegov udarac jako dobrom reakcijom zaustavio Španjolac na Unitedovom golu, David de Gea.

Već se tada vidjelo da će Jones imati velikih problema s Hazardom, a potvrđeno je to u 21. minuti kada je Englez u kaznenom prostoru srušio Hazarda i skrivio jedanaesterac. Hazard je dobio loptu izvan kaznenog prostora, sjurio se s njom sam prema petercu, a tamo ga je uspio stići i srušiti Jones bez ikakve namjere da dira loptu. Glavni sudac Michael Oliver je Jonesu pokazao žuti karton iako su plavci tražili isključenje za Unitedovog braniča. Upravo je Hazard i uzeo loptu te pucao penal, a nije imao nikakvih problema, lijepo je plasirao loptu, De Gea je odabrao pogrešnu stranu i Chelsea je u 22. minute imao vodstvo.

