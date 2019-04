Leo, gdje ti je kraj? Pogledajte čudesan Messijev slobodnjak...

Htio je Ernesto Valverde u utorak odmoriti Lea Messija, ali nije išlo.

Barcelona je imala 2-0 protiv Villarreala, a kada je žuta podmornica izjednačila u drugom poluvremenu, trener Barce je vidio da je vrag odnio šalu i odmah je poslao svog asa na zagrijavanje.

U 61. je zaigrao, a Barca je, pomalo šokantno, primila još dva gola. Ali, kad je Messi na terenu, ni u 90. nije gotovo. Jer je baš u toj zadnjoj minuti prije produžetaka Barcelona izborila slobodnjak malo izvan kaznenog prostora, a zna se tko je tamo glavni.

Loptu je namjestio Messi i pospremio u mrežu u gornji desni kut Villarrealovog gola. To se ne brani. Drugi slobodnjak u samo četiri dana, treći u posljednja tri kola i šesti u sezoni. Tako to radi Messi. Prvi čovjek koji je u ligama petice zabio 6+ direktnih golova iz slobodnjaka u jednoj sezoni još od 2007. godine.

Foto: SportKlub/Screenshot

Barca je na kraju uspjela izvući bod. Nošen euforijom nakon Messijevog slobodnjaka, Luis Suarez je za 4-4 zabio u posljednjim sekundama nadoknade.

>>>>>VIDEO GOLOVA POGLEDAJTE OVDJE<<<<<

A free-kick is like a penalty for Messi! 🎯 pic.twitter.com/spFsxvHeTT