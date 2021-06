Postoji li tenisač s jačom psihom od Novaka Đokovića? Nakon ovogodišnjeg Roland Garrosa, sve smo uvjereniji da ne postoji. I da ga nećemo vidjeti u skorašnjoj budućnosti. Na trenutke graniči s robotom kojeg je nemoguće slomiti i pobijediti ga.

Nakon epskog meča protiv Rafaela Nadala u polufinalu, Novak nam je priuštio još jedan meč za pamćenje u finalu Roland Garrosa. Pobijedio je Stefanosa Tsitsipasa (6-7, 2-6, 6-3, 6-2, 6-4) nakon četiri sata igre i pet setova te došao do drugog naslova na svetoj zemlji Phillip Chatriera te ukupno 19. Grand Slam naslova.

No, za razliku od prvog naslova iz 2016. godine kada je pobijedio Andyja Muraryja, Nole se za drugi morao svojski potruditi. Tsitsipas ga je testirao na sve načine, postavio mu brojne izazove i opasno mu zaprijetio, ali nevjerojatni srpski tenisač je i to preživio. Kao robot koji je otporan na sve udarce i nedaće.

Po drugi put na ovom turniru je uspio preokrenuti nakon zaostatka od 2-0 u setovima i još je jednom pokazao da ga je gotovo nemoguće slomiti. Ma koliku god prednost imali, čovjek ne odustaje.

Grku je pripao prvi set nakon žestoke borbe u tie-breaku. U drugom setu, propuštene šanse iz prvog seta očito su utjecale na Noletovu igru. Tsitsipas je do 'breaka' došao odmah na prvom Novakovom servis gemu, držao prednost do kraja meča pa s novim breakom odjurio do velikih 2-0.

Glavni teren, nasuprot tebe veliki Novak Đoković u tvome prvom Grand Slam finalu i imaš 2-0 u setovima. No, ta prednost, i silna očekivanja koja je u tome trenutku imao od sebe, su ga očito slomila. Đoković je bio sve agresivniji i ubojitiji, izgledao je preporođeno, a Grk nije imao odgovora. Greške su se vezale jedna na drugu. Break u četvrtom gemu je Novaku dao krila pa je treći set mirno priveo kraju i smanjio na 2-1.

Tsitsipas je totalno potonuo u nastavku. Na prvom servis gemu u četvrtom setu Novak je odmah napravio 'break', odjurio do 4-0 i za 40 minuta sa 6-2 izjednačio na 2-2. I sva ta Tsitsipasova prednost, za koju je rudario sat i pol, se rastopila. Moment je bio na Noletovoj strani, a iskusni tenisač poput njega, koji je prošao mali milijun ovakvih mečeva, to ne propušta.

Tsitsipasa kao da je slomio pritisak u prvom Grand Slam finalu, kao da ga je uništila sama misao da može pobijediti Srbina. Đoković je bio neumoljivi krvnik koji je sve kažnjavao.

U petom setu vidjeli smo nevjerojatnu bitku od sat vremena u kojoj je Tsitsipas dao sve od sebe, ali nije išlo. Nole je napravio 'break' u trećem gemu, držao prednost do kraja pa servirao za meč. Grk je pritisnuo žestoko, bio je svjestan da mu je to jedina šansa za povratak. Držao je Noleta na konopcima, bilo je 40-40, ali Đoković je i to izdržao i s volejem za kraj (6-4) došao do naslova.

Drugog na pariškoj zemlji, a ukupno 19. Grand Slama. Puše za vratom Rogeru Federeru i Rafaelu Nadalu koji drže prvo mjesto vječne liste s 20 Grand Slamova.

- Hvala svima koji su bili sa mnom na ovom putovanju. Igrao sam 9 sati u posljednja dva dana protiv dva sjajna tenisača, bili su to užasno teški dani za mene. Vjerovao sam u sebe, znao sam do to mogu. Ovo je ostvarenje snova - rekao je Novak nakon pobjede.