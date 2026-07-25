OPTIMIZAM PRED CIPAR PLUS+
Može li Hajduk konačno proći u Europi bez drame? 'Teško da će ovakav Pafos zabiti tri gola...'
Splićani putuju na Cipar nakon sjajne predstave na Poljudu, ali Silvije Čavlina upozorava: 'Bit će problema ako se Pafosu oporavi Correia'
S osmijehom na licu navijači Hajduka su u četvrtak napustili Poljud jer konačno su nakon dugo vremena svjedočili kompletnoj utakmici svojih ljubimaca. Splićani su u potpunosti nadigrali Pafos i slavili 2-0 u prvoj utakmici drugog pretkola Europske lige pa na Cipar nose vrijednu prednost.
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