Može li Icardi igrati u Realu? Protiv Barce bio je nevidljiv...

Posljednje četiri sezone Mauro Icardi ima impresivne brojke. Jedan je od najopasnijih napadača Serie A, možda čak i najopasniji, a ukupno je za 'Nerazzurre' zabio 113 golova.

Nekoliko je sezona bio jedna od rijetkih svijetlih točaka Intera, spašavao ga je toliko puta, a sada kada su 'Nerazzurri' napokon sastavili momčad koja može ostvariti ozbiljniji rezultat, Talijani se moraju suočavati s glasinama o odlasku svog kapetana.

Nije nikakva tajna da ga želi Real Madrid. Ma ne samo da ga želi, nego Realu očajno treba klasni napadač koji može zamijeniti Cristiana Ronalda, koji može predvoditi napad od kojeg će strahovati europske momčadi, jer to u ovom trenutku nema...

Iako su i Benzema i Bale dobro ušli u sezonu, njihov učinak je iz utakmice u utakmicu iščezavao, a napadački problemi Reala dugo nisu bili izraženiji. Zbog toga se Icardi kao rješenje činio potpuno logičnim. Međutim, dok Argentinac nemilice trpa mreže momčadi iz Serie A, ali i slabijih protivnika u Europi, na prvom pravom ispitu je - pao.

U srijedu se vratio na Camp Nou da zaigra protiv kluba iz kojeg je 'pobjegao' kao tinejdžer, ali umjesto da pokaže navijačima bez čega su ostali, on je bio potpuno nevidljiv. Barca nije imala Messija, ali ni to ih nije zaustavilo da stignu do pobjede od 2:0 jer se Inter na kraju nije pokazao kao zreo protivnik.

Mauro Icardi je imao jednu, dvije dobre prilike, ali većinu večeri nije napravio ništa. A koliko točno, najbolje predočava podatak da je čak i Barcin stoper Lenglet s četiri pokušaja bio opasniji od njega!

Naravno, nije Icardi jedini kriv jer je čitava momčad odigrala dosta loše, ali ono što se njemu može prigovoriti je svakako mali broj lopti koje je dobivao jer je stajao predaleko svojim suigračima te veliki broj pogrešaka i izgubljenih lopti.

Na prvom ozbiljnijem protivniku ni on ni Inter se nisu iskazali. Je li to znak Realu da bi napadačku opciju trebali potražiti negdje drugo? Možda, a možda Icardi nije pao pod pritiskom nego je to bila samo jedna večer za zaborav. Pa svima se događa... A barem je on u posljednjih nekoliko sezona iznova dokazivao svoju karijeru...