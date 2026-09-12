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CHELSEA - HULL (16 SATI)

Može li Jakirović srušiti Chelsea i svrgnuti prokletstvo dugo 38 godina? Evo gdje gledati...

Piše Zdravko Barišić,
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Može li Jakirović srušiti Chelsea i svrgnuti prokletstvo dugo 38 godina? Evo gdje gledati...
Foto: Mike Egerton/PRESS ASSOCIATION
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Hull City je posljednji put pobijedio londonskog velikana 25. listopada 1988. godine, a tada je njihov današnji trener Sergej Jakirović pohađao osnovnu školu u Metkoviću

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Vrh ljestvice Premier lige nakon tri uvodna kola glasi: Manchester City, Arsenal pa - Hull City! Zvuči kao nogometna simulacija, ali ne, ovo je stvarnost, a nju je iskreirao čarobnjak Sergej Jakirović (49). Hrvatski stručnjak, nakon što je prošle godine izveo čudo i uveo "tigrove" u Premier lige, nastavlja oduševljavati i u najjačoj ligi nogometnoj ligi na svijetu. Prepoznali su to i Englezi, koji su ga proglasili najboljim trenerom u mjesecu kolovozu!

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Jakirović: Ne mogu vjerovati da smo uspjeli! Nikada prije nisam bio u Engleskoj, nevjerojatno je VIDEO
Jakirović: Ne mogu vjerovati da smo uspjeli! Nikada prije nisam bio u Engleskoj, nevjerojatno je | Video: 24sata/pixsell

Hull City nakon tri kola ima sedam bodova, srušio je Manchester United (2-0) i Coventry City (1-0) te remizirao s Aston Villom (0-0), a poprilično fascinantno zvuči da su jedini klub u ligi koji još nije primio gol. 

Jakirović je pokazao da nemoguće stvari može pretvoriti u realnost, prkosi svim lošim izgledima i podcjenjivanjima, a navijači se pitaju može li srušiti još jedno prokletstvo. Hull City danas od 16 sati gostuje kod Chelseaja (Arena Sport 1) u 4. kolu Premiershipa, a znate li kad su "tigrovi" posljednji put slavili protiv londonskog velikana?

Stoke City v Hull City - Carabao Cup - bet365 Stadium
Foto: Annabel Lee-Ellis/PRESS ASSOCIAT

Bilo je to 25. listopada 1988. godine, a hrvatski stručnjak tada je imao 11 godina i pohađao je osnovnu školu u Metkoviću. Bit će ovo 49. okršaj ova dva kluba, Chelsea ima 35 pobjeda, bilo je 10 remija, a Hull tek četiri trijumfa. Posljednji put susreli su se u veljači ove godine u FA Kupu kada su "bluesi" slavili 4-0.

Jakirović je imao recept za United i Aston Villu, ima li i za Chelsea Xabija Alonsa, koji je u tri kola sakupio šest bodova i zabio čak osam golova?

- Kako ih zaustaviti? Udarati ih, haha. Ako ih čuvamo čovjek na čovjeka, nemamo šanse. Moramo biti zajedno i kompaktna momčad. Trebat će nam timski rad i morat ćemo se braniti kao momčad. Oni imaju vrlo, vrlo veliku individualnu kvalitetu i bit će vrlo, vrlo zahtjevno za nas - izjavio je hrvatski stručnjak.

Hull City v Manchester United - Premier League - MKM Stadium
Foto: Annabel Lee-Ellis/PRESS ASSOCIAT

Njegova momčad vrijedi najmanje u ligi, tek 250 milijuna eura, ali Jakirović je, otkako je došao u Hull, uspio uvjeriti svoje igrače da je sve moguće kad naporno radiš i vjeruješ u svoje snove. Prošle godine mnogi su im prognozirali da će ispasti u treću ligu, ali hrvatski čarobnjak senzacionalno ih je uveo u Premier ligu. A što je za ovu sezonu spremio? Tko zna, možda još jedan holivudski scenarij...

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