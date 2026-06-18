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Može li Luka? Nema straha, naš kapetan bit će opet onaj pravi!
Strani mediji već su ga ‘pokopali’. Da, Luka je bio tragičar protiv Engleske, nije bio na razini, ali uvjereni smo da će svoj ‘last dance’ otplesati sa stilom
Hrvatska je na otvaranju Svjetskog prvenstva u SAD-u izgubila od Engleske 4-2. Izabranici Thomasa Tuchela zasluženo su stigli do prvih bodova na ovom turniru, Englezi su u drugom dijelu održali pravu lekciju Dalićevim trupama. "Vatreni" su bili dobri u prvih 45 minuta, imali su opasnih momenata, ali nastavak je potpuno pripao moćnim Englezima.
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