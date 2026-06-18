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Foto: Sanjin Strukić/Pixsell
POSLJEDNJI PLES PLUS+

Može li Luka? Nema straha, naš kapetan bit će opet onaj pravi!

Piše Iz Alexandrije: Hrvoje Tironi,

Strani mediji već su ga ‘pokopali’. Da, Luka je bio tragičar protiv Engleske, nije bio na razini, ali uvjereni smo da će svoj ‘last dance’ otplesati sa stilom

Hrvatska je na otvaranju Svjetskog prvenstva u SAD-u izgubila od Engleske 4-2. Izabranici Thomasa Tuchela zasluženo su stigli do prvih bodova na ovom turniru, Englezi su u drugom dijelu održali pravu lekciju Dalićevim trupama. "Vatreni" su bili dobri u prvih 45 minuta, imali su opasnih momenata, ali nastavak je potpuno pripao moćnim Englezima.

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SP 2026. Raspored i rezultati svih utakmica. Tko danas igra?
SVE NA JEDNOM MJESTU

SP 2026. Raspored i rezultati svih utakmica. Tko danas igra?

SP 2026. u Kanadi, SAD-u i Meksiku donosi novi format s 48 ekipa! Hoće li Hrvatska ponovno osvojiti medalju? Sve je počelo 11. lipnja, a finale je 19. srpnja
UŽIVO Transferi: Suigrač Ante Budimira odlazi u Liverpool...
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Suigrač Ante Budimira odlazi u Liverpool...

Ljetni prijelazni rok u HNL-u traje od 27. lipnja do 7. rujna. U Engleskoj počinje već 14. lipnja, a u većini europskih liga traje do 31. kolovoza ili 1. rujna. Važan utjecaj imat će i Svjetsko prvenstvo (11. lipnja - 19. srpnja)
VIDEO Hrvatska - Engleska 2-4: Blijedo drugo poluvrijeme i težak poraz na otvaranju SP-a
SKUPE POGREŠKE

VIDEO Hrvatska - Engleska 2-4: Blijedo drugo poluvrijeme i težak poraz na otvaranju SP-a

HRVATSKA - ENGLESKA 2-4 Prvo poluvrijeme vraćali smo se dva puta iz zaostatka, ali u drugom dijelu Englezi su prelomili i iz individualnih grešaka stigli do pobjede

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