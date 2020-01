'Možemo li dobiti Hrvatsku? Pa za nas igraju policajac i kuhar'

Ljetos su nas, moramo priznati, dobro, dobro zabrinuli. Oznojili. Toliko da su i dlanovi lagano počeli puštati svoje "sokove". Pa neće valjda? Je li moguće? Ma, kakvi Nijemci? Da, ti Nijemci, jako dobri Nijemci, obojili su nam pokoju vlas kose u četvrtfinalu Svjetskog vaterpolskog prvenstva u Gwangjuu.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Pet minuta prije kraja utakmice na semaforu je bilo 7-7. On, purger Mateo Ćuk (29), zabio je za izjednačenje. Da, najbolje da još Hrvat izbaci Hrvatsku sa SP-a. On i njegovo društvo nisu na kraju napravili senzaciju svih senzacija, ali pola godine kasnije na EP-u u Budimpešti imat će novu priliku. Jasno, ne s takvim ulogom, no... Možete li danas Duna Areni (14.30, HRT 2) učiniti ono što niste u Južnoj Koreji?

- Prošlo je od te utakmice šest mjeseci, čini se dosta, ali to je relativno kratko vrijeme i nisam siguran da sada možemo očekivati još nešto više - zbori bivši član Medveščaka i mlađih hrvatskih uzrasta, a danas Spandaua te njemačke reprezentacije.

- Imamo problema s ozljedama nekih igrača (Stamm, Reibel, Van der Bosch) i zbog toga stvarno ne znam da opet tako možemo iznenaditi Hrvatsku. Nama je glavna utakmica protiv Slovačke, a cilj da izborimo olimpijske kvalifikacije. Mislim da smo na papiru broj tri i da su Hrvatska i Crna Gora tu broj jedan i dva.

Foto: Instagram

Ćuk, jedan od trojice naturaliziranih igrača u Njemačkoj (Restović, Gielen), sad se već lagano navikava na situaciju u kojoj ne drži ruku na srcu prilikom intoniranja hrvatske himne.

- Nije lagano, ali čovjek se navikne s vremenom. Naravno, prvi je put baš čudno jer su obitelj i prijatelji u Hrvatskoj, emocije su zbrkane na početku, ali kad krene utakmica, to se sve zaboravlja i 100 sam posto profesionalac. Takav je ispao moj sportski put.

Otac veliki navijač Hrvatske

Put bi njegove prijatelje i obitelj trebao danas dovesti u Budimpeštu jer Gwangjuu je ipak bio "malo" predaleko.

- Prijatelji će vjerojatno navratiti, ali za obitelj još nisam siguran jer ipak je radni dan. Možda budu došli za vikend. Za koga će navijati? Pa navijaju primarno za mene da se pokažem, a za utakmicu... To je već malo nezgodna situacija jer tata je veliki navijač u svim sportovima, pa se trudimo ne poticati tu temu.

Iako Njemačka polako opet pronalazi svoje mjesto na vaterpolskoj mapi, kolika je, zapravo, razlika između nas i njih, govori sljedeći podatak. Za Nijemce igraju - policajac i kuhar.

- Istina, to su dva centra. Van der Bosch radi u specijalnoj postrojbi, dok Eidner... Ha, on je malo komičan lik zbog svog izgleda pa ga malo i zafrkavamo. Vidi se da voli jesti i glavni je kuhar u jednom poznatom restoranu u Duisburgu.

Ali, danas će njemu i njemačkom društvu začiniti - Hrvati!

Glavni favorit

- Mađarska svakako, Hrvatska je uvijek tu iako sam možda i oko toga malo subjektivan. Za obje ekipe ovaj je turnir važan kako bi izbjegli olimpijske kvalifikacije koje su stvarno nezgodan turnir usred sezone i svi to žele izbjeći. Srbija nema tih briga i može biti koncentrirana samo na turnir. Tu su i svjetski prvaci Talijani, u naletu su...