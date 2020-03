'Mr. 100 posto' Zubac odigrao meč sezone! Poklonili mu loptu

Preko Atlantika sinoć su igrane četiri utakmice, povratnik Steph Curry (31) nije uspio donijeti pobjedu svojim Warriorsima kod kuće nad Torontom, a veliki derbi NBA Zapada, Rockets vs Clippers presudio je fantastični Hrvat - Ivica Zubac (22)!

Div iz Čitluka je u 20 minuta i 27 sekundi zabio 17 poena bez promašaja iz igre (6/6) i s tek jednim promašenim slobodnim bacanjem (5/6). To mu je već četvrta utakmica zaredom sa stopostotnim šutom iz igre i najbolji učinak ove sezone.

Suigrači su mu poklonili loptu s kojom je igran derbi u Houstonu, a klub mu se naklonio posebnim videom zahvale na svim službenim profilima društvenih mreža Clippersa:

Way to hoop, Zu!



Game ball goes to @ivicazubac. pic.twitter.com/qfOGNkBLVR — LA Clippers (@LAClippers) March 6, 2020

Zubac je prvi čovjek u povijesti LA Clippersa koji je u četiri uzastopne utakmice sa parketa izašao uz savršeni učinak što se šuta iz igre tiče (3/3 vs Denver, 2/2 vs Philadelphia, 3/3 vs Oklahoma, 6/6 vs Houston).

Hrvat je, naravno, proglašen igračem utakmice, a klupsku je povijest ispisao i činjenicom da je prvi igrač Clippersa koji je ikad u manje od 21 minute zabio više od 17 ili više poena i imao 12 ili više skokova!

The first player in 𝐟𝐫𝐚𝐧𝐜𝐡𝐢𝐬𝐞 𝐡𝐢𝐬𝐭𝐨𝐫𝐲 to record 17+ points and 12+ rebounds in under 21 minutes.@ivicazubac earns the @Kia Performance of the Game. pic.twitter.com/UyTFm7ovQx — LA Clippers (@LAClippers) March 6, 2020

Najbolju pomoć imao je u Montrezlu Harrellu (19 p, 10 s, 2 blokade) i velemajstoru Kawhiju Leonardu (25 p, 6s). Kod Rocketsa najbolji: Russell Westbrook (29 p, 15 s, 5 a). James Harden bio je daleko ispod svoje razine (16 p, šut iz igre 4/17, a za tricu: 0/8!).

Druga zvijezda NBA večeri bio je najbolji strijelac u povijesti lige, Steph Curry (23 poena). Napokon se vratio na parket nakon dugog izbivanja zbog ozljede (više od četiri mjeseca), ali to nije pomoglo ove sezone jako lošim Warriorsima (dugo su bez njega i Klaya Thompsona) da kod kuće izbjegnu poraz od prvaka Raptorsa.

Foto: Reuters/PIXSELL

Dragan Bender otvorio je drugi desetodnevni "mandat" u Golden Stateu s tri poena, pet skokova i četiri asistencije u 16 minuta.

U drugim utakmicama Denver je u Charlottei svladao Hornetse presudnim koševima Jamala Murraya, a Sixersi na krilima Tobiasa Harrisa (28 p, 14 s, 3 a) bez problema proletjeli Sacramentom.

