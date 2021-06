Zadar je u subotu na Višnjiku pred 4000 navijača srušio Split s 84-57 u petoj, odlučujućoj utakmici i nakon 13 godina ponovno postao prvak Hrvatske! Zadrani su imali 2-0, ali su izgubili obje utakmice u Splitu, doima se kao namjerno, da mogu proslaviti naslov pred glasnim Tornadom.

- Mislim da je to važna odluka (op.a. puštanje navijača na tribine) jer smo mi ta generacija koja nije imala privilegij igrati pred publikom, a mi smo doživjeli baš pravu podršku. Baš smo pričali prije utakmice da smo u prošloj sezoni izgubili sve bitne utakmice pred punim tribinama, osim finala Kupa. Odigrali smo možda i najbolju utakmicu u sezoni, a publika nam je dala tu pozitivnu energiju isto koliko smo i mi našom predstavom dali njima da takvi budu. Ta sinergija između publike i terena je donijela ovakvu predstavu. Peta utakmica bila je slična prvoj, tada smo, nažalost, igrali bez navijača, ali sigurno da je puno ljepše igrati u ovakvoj atmosferi - rekao nam je trener Zadra Veljko Mršić.

Domaćin je odigrao još jednom fantastičnu obranu te su tako i četvrtu uzastopnu utakmicu na Višnjiku ostavili Splićane na manje od 60 poena.

- To je temelj. Napadom možete pobijediti neku utakmicu, no obrane donose prvenstva. To nisam izmislio ja, to govore puno veći treneri i ljudi koji su u košarci napravili puno. Rekao sam i prije utakmice, možemo mi i zabiti i 60 poena, ako ih primimo 59. Dečki su bili stvarno perfektni. Rekao sam im prije utakmice da tražim od njih da budu perfektni, ali da se varaju ako misle da se perfekcija mjeri pobjedom. Perfektnost ja da budeš najbolji mogući suigrač, da u svakom trenutku daš sve od sebe, da nikada ne ostaviš svoj suigrača na cjedilu, da budemo ljudi koji brinu o momčadi, koji brinu o ljudima koji rade u klubu, koji brinu o našem gradu i navijačima, a to smo sve bili večeras.

Momčad koju vodi izbornik hrvatske reprezentacije imala je 20 poena prednosti već na poluvremenu, no on još uvijek nije stavio šampanjac na hlađenje. U košarci je, kaže, sve moguće.

- Uvijek sam na oprezu. Preokrete možete vidjeti u svim ligama. Vidjeli smo neki dan u NBA-u kako je Portland imao 15 minuta prije kraja imao 12 poena prednosti protiv Denvera pa je izgubio. Rekao sam im da imamo još dvije četvrtine, 20 minuta sezone, da nastavimo biti perfektni i igrati odličnu obranu. Drugo poluvrijeme smo otvorili s četiri šuta za tricu od kojih su dva bila isforsirana. Sve u svemu, mislim da smo odigrali pravu utakmicu.

Dominik Mavra je odigrao još jednu dobru utakmicu. Ipak, titula najboljeg igrača utakmice otišla je u ruke sjajnog šutera Antonija Jordana, kojeg je Mršić uvrstio na širi popis za utakmice kvalifikacija za OI.

- Mavra je naš kapetan, lider momčadi. Zadnja tri mjeseca igra jako dobro, vodi momčad. Možda je odigrao dvije utakmice u Splitu malo slabije, međutim, kad je trebalo bio je pravi. Jordana smo zato i doveli. Zimus smo tražili jednog igrača koji će popuniti to mjesto odlaskom Gilberta, tražili smo klasičnog šutera. Bilo je tu još nekih opcija, ja sam se odlučio za njega. Uprava mi je izašla u susret. To je jedan mladi igrač koji je gorio od želje za igranjem za Zadar. To je bio glavni motiv. Htjeli smo dovesti nekoga tko bi pješice došao u Zadar, a ne nekoga kome bi ovo bila usputna stanica ili nešto na čemu je već bio. Drago mi je zbog Antonija što je danas odigrao ovako, ovo mu mora biti dodatni poticaj da radi još više na sebi.

Razlog lošijih rezultata u regionalnoj ABA ligi?

- Naši su klubovi u podređenom položaju zbog sustava natjecanja što se tiče ABA lige i hrvatskog prvenstva. Split, Cibona i mi često dolazimo do situacije da igramo dan za danom. Ne možemo se adekvatno pripremiti i to je jedan od razloga zašto smo u donjem dijelu tablice. Mislim da sva tri kluba imaju potencijal za sredinu tablice. No, igra se sve bolja i bolja košarka i nadam se da će se liga ubrzo smanjiti na 10 klubova. Mislim da bi tako mogli stvoriti odličnu ligu, no prvo moramo riješiti ovaj sustav natjecanja jer ovako se igrači i klubovi ubijaju. Rekao sam predsjedniku saveza da bi trebali izlobirati jedan klub direktno u Fibinu Ligu prvaka, jedan da dobije mogućnost kroz kvalifikacije. Tako da dobijemo barem četiri mjesta za Europu. Cijela Europa danas igra košarku i napreduje. Iznenadili biste se da vidite kakva se košarka igra u Nizozemskoj, Belgiji, Ukrajini ili Poljskoj. Sve su nas te lige prešle po financijama, infrastrukturi - zaključio je.

Klupska sezona je završila, no Mršić nema vremena za odmor, baca se na posao s reprezentacijom.

- Na početku ćemo imati 8, 9 igrača. Najvažnije je osvježiti ove igrače koji će doći premoreni na početak, a ove koji su ranije završili nekako držati u ritmu. Čekamo tamo 15., 16. da nam se, daj Bože, priključi netko iz NBA lige, Žižić dolazi iz Izraela, Hezonja bi se trebao nešto ranije priključiti da dobijemo neku grupu igrača da možemo trenirati.