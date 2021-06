Veljko Mršić je u subotu sa Zadrom proslavio naslov prvaka nakon 13 godina, no već danas se morao 'prešaltati' na izborničku ulogu. Košarkaška reprezentacija okupila se povodom priprema za kvalifikacije za OI koje su krajem lipnja u Splitu. Doduše, u poprilično krnjem sastavu.

Izbornik je objavio i popis od 16 igrača na koje računa na pripremama, a njih 12 će pronaći svoje mjesto na završnom popisu. Na okupljanje su došli samo oni koji su završili svoje obveze u klubovima pa će tako izbornik Mršić u prvoj fazi priprema u Opatiji imati tek osam, devet igrača.

Sa šireg popisa otpali su Lovro Gnjidić, Kruno Simon, Ivan Ramljak, Tomislav Gabrić, Ivan Perasović, Boris Tišma, Dragan Bender i Darko Planinić.

Ante Žižić i Mario Hezonja doći će tek kada završe sa svojim obvezama u Maccabiju i Panathinaikosu, Roko Ukić dobio je koji dan predaha, a i dalje je pitanje tko će od NBA igrača biti na dispoziciji Mršiću. Jedno je sigurno, bit će to Ivica Zubac ili Bojan Bogdanović, no mala je vjerojatnost da će put Spaladium Arene i Dario Šarić. Ako kojim slučajem ne dođu ni Šarić ni Zubac, u tome slučaju bi Mršić pozvao Darka Planinića koji bi tako pokrio poziciju centra.

Izbornik muku muči i s ozljedama. Luka Šamanić, Dragan Bender i Krunoslav Simon su sigurno otpali pa je mjesto potonjeg zauzeo Luka Babić koji je bio bitan kotačić reprezentacije na Olimpijskim igrama u Rio de Janeiru. Upitan je i dolazak Filipa Krušlina, koji također ima problema s ozljedom pa je u reprezentaciju upao Antonio Jordano koji je u subotu uništio Splićane s tricama u majstorici i donio naslov Zadru.

Kako god, situacija za izbornika je jako teška i neizvjesna. I dalje ne zna konačan popis igrača te se u takvim uvjetima ne može u potpunosti koncentrirati na pripreme za kvalifikacije. Pogotovo jer bi turnir u Splitu mogao propustiti najbolji igrač Bojan Bogdanović, a njegov izostanak puno toga mijenja.

No, pozitivno je to što su temelj reprezentacije igrači koji su igrali zajedno u kvalifikacijama za EP te neki od njih igraju zajedno i u klubovima pa bi to trebao biti plus.

Popis igrača: