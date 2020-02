Mučio ga je stres, nije mogao disati, danas je njemački 'tenk'

Znam da je Liverpool sada najbolja momčad svijeta. Jako sam ponosan što me se povezuje s njima. Ali Liverpool ima puno dobrih igrača, a ja moram naučiti puno novih stvari da dođem na taj nivo i igram tamo, rekao je dečko koji je u Ligi prvaka usred Londona s RB Leipzigom srušio Mourinha i Tottenham: Timo Werner (23).

Već ima 29 utakmica i 11 golova za "elf". Za Njemačku igra i zabija od U-15 uzrasta. Pršti fizičkom moći, nogometnim talentom, osjećajem za gol i radom za momčad. Na prvu... Klasični panzer. Tenk.

Emocije pod savršenom kontrolom, nema latinskih ili balkanskih nervoza i oscilacija? E, tu priča o novoj njemačkoj napadačkoj senzaciji radi sve češći odmak od njemačke tradicije. Sve je manje čeličnih atleta kao što je bio Lothar Matthäus, a sve više nježnih psiha i karaktera. Kao što je primjerice Mario Götze. I Timo Werner.

Götze je zabio gol u finalu Mundijala i osvojio naslov svjetskog prvaka na Maracani, a poslije otkrio da se usred SP-a i nakon osvajanja titule borio s depresijom premda je ostvario svoj dječački san i postao heroj nacije, jedan od njemačkih nogometnih junaka za sva vremena.

Werner sve bolje pod kontrolom drži svoje slabosti, ali toliko je delikatan da mu je prejaka buka na stadionu doslovno znala izazvati fizičke manifestacije zbog kojih: nije mogao igrati nogomet!

'Ne mogu više igrati'

Prije dvije i pol godine Leipzig je gostovao kod Bešiktaša u Istanbulu. Kolosalna, nova 'Vodafone Arena' puna do vrha. Liga prvaka, prvo takvo iskustvo za cijelu momčad uključujući i njenu, već tada, prvu zvijezdu.

Leipzig je izgubio 0-2, tadašnji trener Ralph Hasenhüttl je iz igre htio izvaditi 'požutjelog' Nabyja Keitu, ali kada je vidio da se sprema izmjena Timo Werner je, nakon samo pola sata utakmice, svom treneru rekao:

- Mijenjaj mene. Hoću van. Nije mi dobro, ne mogu više igrati!

Foto: Jan Woitas/DPA/PIXSELL

Hasenhüttl je kimnuo glavom pa poslušao dečka i pri tome nije bio ni najmanje iznenađen.

- Timo je odmah na početku utakmice pitao imamo li kakve čepiće koje može staviti u uši jer mu smeta muka. Dobio ih je pa nakon manje od deset minuta bacio na travnjak. Nije izašao zbog ozljede nego zbog problema sa disanjem i cirkulacijom! - objasnio je trener ranu zamjenu šokiranim predstavnicima medija nakon poraza.

- Ovo je prva utakmica u ovakvoj buci i ovakvoj atmosferi za moje mlade igrače. Nismo mi izgubili od boljeg protivnika nego zbog izgubili od atmosfere. Neki su se teško nosili s tim, a Werner je bio najizravniji i rekao mi 'Ne želim više biti na terenu'!

Čim se maknuo iz grotla Werneru se tlak vratio u normalu.

- Bolje mu je, cirkulacija je u redu i dečko je u redu. Iscrpljenost? Moguće je i to, ali ja mislim kako je u pitanju skupljanje iskustva, privikavanje na stres koji uzrokuje zaglušujuća buka. Na to se mlade igrače ne može pripremiti nego to moraju proći - pričao je u rujnu 2017. Ralph Hasenhüttl kojem je na treningu samo nekoliko tjedana ranije Naby Keita kolabirao od umora.

Keita je od 2108. u Liverpoolu koji je za njega Leipzigu platio 60 milijuna eura. Werner bi vrlo lako mogao istim putem, a ako ode već ovog ljeta cijena bi mogla biti i veća jer ga ugovor s RB-om veže do 2023.

Depresija i anksioznost

Nakon 'pakla' Istanbula Werner se više nije, barem javno, žalio na probleme sa disanjem i cirkulacijom zbog buke i anksioznosti. Dečko je uz pomoć stručnjaka stavio svoje strahove pod kontrolu.

Zamislite da su npr. Beckenbauer tijekom '70-ih, Rummenigge tijekom '80-ih ili Völler tijekom '90-ih došli nekom njemačkom treneru ili izborniku i rekli 'Meni je ovdje preglasno, ne želim više igrati, zamijeni me'?! Ili bi dobili vritnjak uz 'Ne lupetaj i marš nazad na teren' ili vječnu pedalu iz momčadi.

Foto: Andrew Boyers/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Vremena se mijenjaju; i sportaši sve češće javno progovaraju o svojim strahovima, slabostima i depresijama (NBA prvak Kevin Love, olimpijski plivački superstar Michael Phelps, NBA logo Jerry West, već spomenuti Götze...).

Svaki posao nije za svakoga (vjerujte, itekakvog stresa ima u novinarstvu), a unatoč činjenici da većina nas i vas koji radimo za milijun puta manji novac nemamo luksuz šefu reći 'Ja sada više ne želim raditi jer sam nekako depresivan', dobro je da svjetski poznati sportaši pričaju o tome i osvještavaju činjenicu da problem ne moraju biti samo viroze, fizičke ozljede i slične boljke sa vidljivim posljedicama nego i psiha.

Werner se sve bolje nosi sa svojim problemima. A ako bi u nekome mogao imati razumijevanje, podršku i svakodnevnu injekciju optimizma onda je to upravo Liverpoolov šef - Nijemac iz stare garde, Jürgen Klopp.