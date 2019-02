Mujčin Hajroviću: Bolji od nas? Tek kad uđete u Ligu prvaka!

U Maksimiru opet vrijedi ona stara 'Nema stranca do Bosanca'. Dinamo je do velikih jesenskih uspjeha stigao na krilima Bosanaca, Izet Hajrović, Amer Gojak, pa i Emir Dilaver (iako ima austrijsku putovnicu) neizostavne su karike Nenada Bjelice. Jučer smo u Maksimiru organizirali druženje Izeta Hajrovića i Edina Mujčina, jednog Bosanca iz današnje generacija modrih, te daleko najuspješnijeg Bosanca u povijesti Dinama. Obojica su se odlučila za espresso, iako je Mujčin imao zanimljivu ponudu.

- E, sad kad smo se upoznali, možemo i kod mene na jednu rakiju, pravu domaću.

Izet Hajrović je odmah replicirao:

- Teško, ja ne pijem alkohol.

Edin Mujčin se samo nasmijao, slegnuo ramenima i u bradu promrmljao...

- A ipak si ti onda Švicarac.

Sve je proteklo u pozitivnom tonu, uz puno smijeha, a Hajrović i Mujčin su bili zanimljivi.

- Prvi put sam Hajrovića zapazio dok je igrao kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo 2014. godine u dresu BiH, kada je protiv Slovačke zabio fenomenalan gol. Odmah me oduševio, pomislio sam 'uh, kakvu ovaj mali ima bombu', a BiH se tada plasirala na veliko natjecanje. Moj prvi dojam o njemu bio je odličan, a njegove predstave u Dinamu pokazuju kako sam bio u pravu - rekao je Mujčin o današnjem krilnom igraču Dinama.

Izet Hajrović je bio iskren, priznao kako se Mujčina kao igrača ipak ne sjeća...

- Ja sam odrastao u Švicarskoj, kao dijete nisam puno pratio nogomet na području bivše države. Uglavnom sam gledao prema njemačkoj Bundesligi, to me nekako najviše zanimalo. Ali, kada am došao u Dinamo čuo sam kako je ovaj gospodin pored mene bio velika zvijezda, čast mi je što smo se konačno i upoznali.

Edin Mujčin je daleko najbolji Bosanac u povijesti Dinama, može li to uskoro postati Izet?

- Sve je moguće u nogometu, vidjet ćemo što donosi budućnost. Volio bih više od ičega biti jedna od legendi ovoga kluba - kratko je izjavio Hajrović, a onda se u priču odmah uključio Mujčin:

- Slušaj Izete što ću ti ja reći, prvo moraš biti među tri najveća Bosanca u povijesti Dinama, a onda tek gledati prema vrhu. Najvažnije je vrijeme, te koliko ćeš dugo igrati ovdje. Sjećam se, jednom je moj bivši cimer Dumitru Mitu imao sjajnu polusezonu, odmah je u nekim anketama bio među najboljim strancima Dinama u povijesti. A to nije baš tako, danas ga više nitko ne spominje na taj način. Ako budeš u Dinamu barem tri godine, pa i nastaviš s ovakvim igrama, onda možeš biti među najvećim Bosancima u Dinamu, sada si na dobrom putu.

A tko su za Mujčina najbolji Bosanci u povijesti kluba?

- Uh, bilo ih je. Prvo mi na pamet pada pokojni Ismet Hadžić, on je ostavio velik trag u Dinamu. A ostali? Tu mogu izdvojiti Nermina Šabića i Harisa Škoru koji se nisu dugo zadržali u Maksimiru. Uh, kako sam volio Škoru, on je iz 'mog' Željezničara. Sigurno da Hajrović i Gojak imaju veliku kvalitetu, da mogu ostaviti trag ovdje, ali za to ipak treba vremena.

Vas dvojica stižete iz dvije velike generacije Dinama, jedna je prezimili u Europi poslije 49 godina, druga pak igrala dvije godine u nizu Ligu prvaka. Koja je bolja?

- Svaka im čast, ali oni nisu igrali Ligu prvaka, haha. Nezahvalno je uspoređivati generacije, nogomet se mijenjao kroz vrijeme. Mi smo doveli Ligu prvaka u Zagreb, ali ovaj Dinamo mi na terenu izgleda vrhunski. Neću još puno pričati, ali ako ova generacija dogodine u Ligu prvaka, onda ću im priznati da su bolji.

Izet Hajrović se te Dinamove generacije iz 1998. godine ne sjeća, ali vjeruje kako je ova generacija na dobrom putu zbog sjajne atmosfere u svlačionici.

- To je jako važno, kod nas samo Theophile, Moharrami i Atiemwen ne pričaju hrvatski jezik, ali i oni se polako snalaze u tome. Evo, ja na Andrića, Stojanovića, Gavranovića, Dilavera, pa Gojaka i sebe niti ne gledam kao na strance. Mi znamo jezik i kulturu, lakše nam se prilagoditi, normalno se sporazumijevamo na terenu, a to je jako važno - kaže Hajrović, a Mujčin na tu temu dodaje:

- Istina, pa pogledajte našu generaciju. Sve su to bili domaći dečki, od stranaca tek Viduka i ja, ali smo znali jezik. To su važne stvari, pa je i to razlog zašto je ovaj Dinamo na dobrom putu.

Hajrović je na to nadodao:

- Kod nas se osjeti ta kemija, iskreno ja nikada u karijeri nisam osjetio takvo zajedništvo i tako dobru atmosferu kao sada u Dinamu.

A bi li Hajrović imao mjesta u Dinamovoj momčadi 1998. godine?

- Ma mi smo igrali drugačije, tada se nije igralo s krilima. Mi smo igrali s dva napadača, ali Hajrović ima veliku kvalitetu. Ne znam, najbolje ćemo vidjeti što će Hajrović napraviti s Dinamom do kraja sezone, pa će mi onda biti lakše ocijeniti bi li on mogao igrati u našoj momčadi. Najbolje da se onda tada nađemo ponovo, pa opet malo popričamo.

Baš u tim trenucima kraj našeg stola prošao je Igor Cvitanović, pozdravio se s Hajrovićem i Mujčinom, pa kratko dobacio:

- Ovo su pravi igrači, a ne kao ja.

Edin Mujčin nedavno je uskočio i u trenerske vode, danas je član stručnog stožera Lokomotive, pa nas je zanimalo što bi on mijenjao u igri Hajrovića...

- Uh, teško pitanje. Mi smo u Lokomotivi prošle sezone dvaput dobili Dinamo, u toj prvoj utakmici me nije impresionirao, vidjelo se da nije dugo igrao. Ali, drugu je odigrao baš dobro, odmah sam rekao svima oko mene da je pravi igrač. Kod njega ne treba ništa popravljati, samo neka nastavi ovako. I da ne pomisli kako je poslije tri dobre utakmice velika zvijezda. Samo neka nastavi ovako, navijači će ga dugo voljeti.

Zadnja tema je bila BiH reprezentacija. A tu je 'briljirao Mujčin...

- Što ću ja pričati o tome, za reprezentaciju sam skupio samo 25 nastupa, a najveći uspjeh mi je što sam Hrvatsku odveo na Svjetsko prvenstvo 1998. godine, haha. Zabio sam protiv Danske gol Schmeichelu, time pomogao Hrvatskoj i odveo ih u Francusku 1998. godine, haha. A Hajrović je već odveo BiH na Svjetsko prvenstvo.

A koliko Izet može donijeti BiH vrsti?

- Ma može jako puno, on je mlad igrač, već je bio u reprezentaciji i poznaje te igrače. Malo je takvih igrača koji su tako kvalitetni na toj poziciji. Ne znam u čemu je problem, zašto ga nema u nacionalnoj vrsti, svi mi moramo poraditi na tome da se on vrati tamo gdje po kvaliteti i pripada. Ma ako treba nazvat ću ja svog prijatelja Robija (Prosinečki) i riješiti to, haha - tvrdi Mujčin.

Izet Hajrović je tu jasan...

- Ja nikad nisam bio sporan, imam baš veliku želju igrati za reprezentaciju. Ne znam zašto do sada nisam pozivan, ja sam uvijek spreman, ako dođe poziv izbornika, ponosno ću braniti boje Bosne i Hercegovine. Sve je na izborniku, on najbolje zna što i kako radi, ali ako me treba tu sam.