Muke po Striniću: Uganuo je gležanj i oprostio se od sezone

Ozljede i problemi nikako da zaobiđu Ivana Strinića nakon Svjetskog prvenstva. Hrvatski reprezentativac je u srpnju potpisao trogodišnji ugovor s klubom iz Milana, ali su mu u kolovozu dijagnosticirani problemi sa srcem, zbog čega nije trenirao ni igrao. Uslijedile su brojne pretrage pa je ustanovljeno da ima hipertrofiju srčanog mišića.

Nakon toga morao mirovati i oporavljati i čekati dopuštenje liječnika da opet može na teren. U siječnju je napokon dobio zeleno svjetlo i nadao se da je njegovim patnjama stigao kraj. No, Strinić od tada nije odigrao nijednu utakmicu za Rossonere te je većinu vremena provodio po klupi dok je na treninzima dizao formu. No kad te ne ide, onda te jednostavno ne ide.

Uoči uzvratne utakmice polufinala talijanskog kupa protiv Lazija, Strina je na treningu uganuo gležanj i ova sezona je za njega vjerojatno gotova. A možda i era u talijanskom divu.

Milan cilja na velike stvari iduće sezone, naročito još ako izbore Ligu prvaka, i vjerojatno će uslijediti čistka. Pošto Strinić nije odigrao ni minute, velika vjerojatnost je da će upravo on biti među tim igračima koji će napustiti San Siro...

The 5 Milan players that will definitely leave this summer, according to Fabrizio Romano:



Andrea Bertolacci

Riccardo Montolivo

Jose Mauri

Antonio Donnarumma

Ivan Strinic pic.twitter.com/MCq4s7Kazv