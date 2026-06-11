Muke po vremenu! 'Vatreni' su u nemilosti paklenih vrućina

Hrvatski reprezentativci nalaze se u Alexandriji gdje obavljaju pripreme za utakmicu prvog kola Svjetskog prvenstva s Engleskom. Utakmica će se igrati 17. lipnja u 22 sata na AT&T stadionu u Arlingtonu. Na treninzima 'vatrenih' u trening kampu su nesnosne vrućine i sparine koje su iznimno zahtjevne i teške te otežavaju trenažni proces. Podsjećamo, u Alexandriji je šest sati manje nego u Lijepoj Našoj.

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'Vatrene' je u srijedu u ranim jutarnjim satima dočekala kiša, a oko osam sati nesnosna vrućina i sparina. I takvo se vrijeme mijenjalo tijekom čitavog dana. Za vrijeme press-konferencije koja je održana u 16.45 (22.45 u Hrvatskoj) opet je padala kiša, samo pola sata kasnije ljudi su se "palili" na nesnosnim vrućinama.

Alexandria: Hrvatska odradila prvi trening na Svjetskom prvenstvu | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Na treningu popodne bilo je 25 stupnjeva, a danas predviđaju puno viših 35. Zbog toga je u Alexandriji i okolnom području izdano upozorenje o 'umjerenim vrućinama'. Velika vlaga je najveći problem koji reprezentativcima dodatno otežava treniranje, a kako će to izgledati na utakmicama preostaje za vidjeti.