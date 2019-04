Muke Tudorove: Behrami dobije loptom u nos, a ode mu gležanj

Igor Tudor u svom povratku na klupu Udinesea zasad radi odličan posao. Domaća 2:0 pobjeda protiv Genoe pa 1:1 remi kod Milana.

Malo prije kraja odlične izvedbe na San Siru Tudorov Udinese ostao je bez jednog igrača, možda i dugotrajno, na bizaran način.

Švicarski iskusnik Valon Behrami slučajno je dobio loptom u glavu, napucao ga je suigrač. Behramiju se zamutilo pred očima, počeo je padati na to, ali... Čepovi kopački ostali su čvrsto zabijeni u travnjak i Behramiju je otišao: gležanj!

Sumnja se na tešku ozljedu, gležanj je vjerojano puknuo što su odmah poslije utakmice najavili i Tudor i direktor Daniele Prade:

🎙 #Pradè: “Il primo pensiero mio e di tutta la squadra va a @ValonBera, che ha fatto una grandissima gara. Ha tenuto in piedi la partita da solo, merita il nostro più grande in bocca al lupo per un infortunio alla caviglia che sembra essere serio".#ForzaValon #NeverGiveUp pic.twitter.com/UBr9akomba