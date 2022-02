Bila je to jedna od najluđih utakmica u novijoj povijesti naše reprezentacije. Švedska je imala 41-26 na poluvremenu, bili smo očajni, u raspadu. Šveđani su igrali fantastično, lomili nas, iskaljivali se na nama. Mirisalo je na novi debakl hrvatske košarke. A onda se dogodilo čudo u drugom dijelu u režiji nevjerojatnog Gorana Filipovića, kada su mnogi najmanje vjerovali.

Hrvatska je u 4. kolu kvalifikacija za SP pobijedila Švedsku 105-98 nakon velike drame u Norrköpingu i čak dva produžetka. Opasno smo visjeli cijelu utakmicu, spašavali živu glavu i bili na pragu poraza, ali pokazali smo taj hrvatski prkos i inat. Istopili smo minus 16, dvaput izborili produžetke pa pred kraj drugog produžetka tricom Zubčića osigurali pobjedu. No, kako su Šveđani slavili plus šest u Zagrebu, trebalo nam je plus sedam za bolji međusobni omjer. I to smo napravili čudesnim zakucavanjem Karla Matkovića sekundu prije kraja za veliko slavlje!

Damir Mulaomerović je gotovo ušao na parket i uzeo loptu. Skakao je uz teren, 'igrao' s igračima, skakao, veselio se, derao. Bila je ovo luda, ali isto tako izrazito emotivna utakmica.

- Ovo je vrlo čudna utakmica, znao sam odigrati takve i kao igrač i kao trener i to su utakmice koje su lijepe za ljude koje gledaju, ali za nas.. Mi smo od drugog poluvremenu posve promijenili pristup i vrlo sam ponosan na način na koji smo dobili na činjenicu da smo uspjeli slaviti sa sedam poena viška, što smo i tražili. Borili smo za svaku loptu, posebno nakon prvog dijela u kojemu nismo bili dobri, agresivni. Matković je odigrao svoju najbolju utakmicu, barem od onih koju sam ga ja gledao, a Filipović je odigrao na način na koji dugo playmaker za Hrvatsku nije odigrao, možda 15, 20 godina, ali tu su i ostali, Ramljak s obranom, tu je bio Šakić s nekoliko važnih poena, to je bila momčadska pobjeda. I ako ćemo se boriti ovako, mi imamo dobre šanse za proći dalje - kazao je izbornik Damir Mulaomerović nakon velike pobjede, pišu Sportske novosti.

Utakmicu života odigrao je Goran Filipović. U petak u porazu od Švedske igrao je tek pet minuta, ali Mulaomerović mu je vjerovao u Norrköpingu. Gnjidić je puno griješio, Rogić skoro nije ni igrao pa je odgovornost morao preuzeti košarkaš Cedevite Junior. I bila je to predstava za pamćenje u drugom poluvremenu kakvu jako dugo nismo vidjeli od jednog hrvatskog playmakera.

Trpao je tricu za tricom, vukao nas u ključnim trenucima, a na kraju brojao do 29 koševa uz tricu pet od pet! Imao je fantastičan postotak od 10/16 iz igre, uhvatio je pet skokova i podijelio četiri asistencije.

Bez obzira što će najbolji igrači biti na raspolaganju u lipnju za utakmice protiv Slovenije i Finske, Goran je zaslužio biti u momčadi.

Zašto je igrao samo pet minuta u Zagrebu?

- On je moj igrač u klubu i to je bila moja greška, ja nemam problema to reći. I treneri griješe. Vjerujem u njega, on mi je kroz klub donio mnogo pobjeda i sada je odigrao vrhunski. Vodio je momčad, zabijao važne lopte, igrao kako playmaker treba igrati.

Šveđani su imali plus 15 na poluvremenu. Bio je bijesan kao ris, ali što god je napravio, upalilo je. U drugom dijelu je izašla neka druga Hrvatska na parket.

- Bio sam ljut, jako ljut i bilo je puno galame. Rekao sam igračima da nije problem izgubiti, ali ne na ovaj način, bez borbe. Izgledali smo, posebno neki igrači, kao da se ne žele boriti. Onda smo počeli izgledati drugačije. I da smo izgubili uz ovakvu igru iz drugog dijela, ja s tim ne bih imao problema. A onda stigne i nagrada s nekim ludim šutem, ali zato je košarka to što je čini tako lijepim sportom - rekao je izbornik.

A što kaže junak velike pobjede?

- Imali smo spor start, ubijali su nas napadački skokovi, ali ja ne želim pričati o trome, nego želim pričati o onome kako smo odigrali od poluvremena nadalje. Izašli smo s drugačijim mentalitetom, bili smo agresivni i u obrani, posebno na picku, i u napadu te smo grickali prednost Šveđana. I mogu samo čestitati svojim suigračima, jer kad sam sjetim druge četvrtine, mogu samo reći da je iz perspektive ovo velika pobjeda za nas - kazao je Filipović (25) koji je odigrao najbolju utakmicu u karijeri.