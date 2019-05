Muller o Kovaču: Vodio je bitke koje još nisam vidio u životu...

Njemački ofenzivac Thomas Muller (29) odigrao je još jednu ne baš bajnu sezonu. Kod Nike Kovača skupio je 44 utakmice u kojima je zabio devet golova i još 16 namjestio, ali je tijekom sezone mentalno pucao zbog manje minutaže nego što je navikao prijašnjih godina.

Zbog toga je Kovača javno prozvala i Mullerova žena Lisa.

- Trebalo je više od 70 minuta da shvati i da ga uvede - napisala je ljutita supruga Thomasa Mullera na Instagramu. Ova kritika uslijedila je nakon što je Kovač prošle godine Mullera u jednoj utakmici uveo tek u 70. minuti.

- Mislim da su to više bile emocije. U biti ne mislim da je to sjajno što je učinila, ali ona me samo voli - rekao je Thomas Muller novinarima.

'Kovač je vodio bitke izvan travnjaka'

Bayern je osvojio prvenstvo, a ovi sukobi sada su iza Kovača i družine i sada su svi okrenuti finalu Kupa koje će Bavarci igrati protiv Leipziga u Berlinu u subotu.

- Ova sezona vjerojatno je bila najturbulentnija otkako sam profesionalac, ali unatoč svim situacijama koje su okruživale Bayern, čini mi se da smo izašli na pravi put i naravno da dio zasluga za to pripada Kovaču. Kovač je morao voditi teške bitke izvan travnjaka, tako nečemu još nisam svjedočio u životu - rekao je iskreno Thomas Muller u najavi utakmice s Leipzigom.

Kovača je podržao i Leipzigov trener Ralf Rangnick.

- Beskrajno je nekorektno dopuštati da se tako nagađa o Kovačevoj sudbini. Govorimo o čovjeku koji bio izuzetno uspješan kao trener Eintrachta, te koji sada, već u svojoj prvoj sezoni na klupi Bayerna, ima prigodu uzeti dvostruki naslov - rekao je iskusni njemački stručnjak kojega će na klupi Leipziga naslijediti Julian Nagelsmann nakon ove sezone.