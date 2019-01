Murray u suzama objavio kraj karijere: Ne mogu više ovako

Nisam dobro, rekao je Andy Murray u emotivnom istupu pred novinarima, a onda šokirao objavom da se povlači iz tenisa nakon ovogodišnjeg Wimbledona.

Na konferenciji za medije uoči početka Australian Opena škotski tenisač i bivši svjetski broj jedan je najavio mirovinu. Murray se posljednjih dvadesetak mjeseci muči s ozljedom kuka i čini se da više ne može...

[video: 1203271 / Murray u suzama objavio kraj karijere]

Murrayev izljev emocija uslijedio je nakon pitanja jednog od novinara kako se osjeća, s obzirom na ozljedu s kojom se dugo bori. Andy je pokušao odgovoriti, ali nije mogao suspregnuti suze. Nakon neuspješnog pokušaja da nešto kaže, ustao je i izašao iz dvorane. Vratio se nakon nekoliko minuta i rekao:

- Ne, nisam dobro. U strašnim sam bolovima i to traje već gotovo dvadeset mjeseci. Napravio sam sve da izliječim taj kuk, ali ništa ne pomaže. Bolje sam nego prije šest mjeseci, ali i dalje me jako boli.

Foto: STRINGER

'Bol je neizdrživa, ne mogu ovako igrati'

- Mogu igrati, ali na razini s kojom nisam zadovoljan. Bol je neizdrživa i ne želim više tako igrati. Sve sam probao, dao sam sve od sebe... Sredinom prosinca sam ljudima iz tima rekao da si ne mogu više ovo raditi - rekao je drhtavim glasom škotski igrač.

Iako mu je cilj oprostiti se pred domaćim navijačima u All England Clubu, Murray je svjestan da mu je upravo Australian Open možda zadnji teniski turnir u karijeri.

- Moram stati, ne mogu više igrati i misliti kad će bol prestati. Planirao sam eventualno igrati još par mjeseci do Wimbledona jer je to turnir na kojem bih se želio oprostiti, ali iskreno ne znam hoću li moći izdržati do tada, trpjeti ovu bol još četiri, pet mjeseci. Da, Australian Open bi mogao biti moj zadnji turnir. Velika je šansa da je ovo moj kraj.

- Razmišljam o operaciji, ali ne da se vratim tenisu nego kako bih si olakšao svakodnevni život, kako bih mogao normalno obuvati cipele, oblačiti čarape bez bolova.

Foto: STRINGER

Muči se od 2017. godine, pomaže mu i psiholog

Najpoznatiji britanski tenisač je trenutačno 230. igrač svijeta. Već godinama ima problema s desnim kukom, ali situacija se zakomplicirala 2017. godine tijekom Ronald Garrosa. Morao je propustiti nekoliko velikih turnira, a nakon otkazivanja US Opena, objavio je da neće igrati do kraja sezone. Na kraju je morao otkazati i prošlogodišnji Wimbledon, vratio se na US Openu i ispao u drugom kolu. Nedavno je otkrio kako je potražio pomoć psihologa, ali da mu razgovori sa stručnjakom ne pomažu.

Najveći uspjesi u karijeri su mu dva osvojena Wimbledona i US open, a ima i dva zlata s Olimpijskih igara te Davis Cup. Ukupno je igrao osam Gland Slam finala,a osvojio je 45 ATP naslova. Osvajanjem Wimbledona 2013. godine postao je prvi Britanac kojemu je to uspjelo još od 1936. godine. Na turnirima je zaradio više od 60 milijuna dolara.