Musa ispustio vrh, medicinski tehničar i taksist osvojili pehar

Stars Open Tour ima novog lidera! Osvajanjem turnira u Umagu, Dario Večerić, medicinski tehničar iz Zaprešića, preskočio je bivšeg hajdukovca Igora Musu u pro kategoriji i nakon sedam turnira sjeo na vrh ukupnog poretka.

- Instrumentar sam u operacijskoj sali KB Sveti Duh, ali redovito igram tenis, skoro svaki dan, kao i lige i turnire u Zagrebu i Zaprešiću - rekao je Večerić.

Do Umaga vodeći u ukupnom poretku Igor Musa iznenađujuće je izgubio u četvrtfinalu, a u toj je kategoriji suorganizator Silvio Marić izgubio prvi meč, a ponajbolji hrvatski golfer Ivan Vučemil drugi, ali od kasnijeg finalista Luke Lemića, i to vrlo tijesno, sa 7-6, 2-6, 10-8. Lemić 21. rođendan nije uspio proslaviti trijumfom.

Ostali slavni nastupali su u lakšoj pojedinačnoj konkurenciji, i tu je Silvio Marić stigao do trećega kola, glumac Filip Juričić, iluzionist Luka Vidović, klavijaturist Parnog valjka Berislav Blažević i šahovski velemajstor Alojzije Janković ispali su u drugom kolu, dok je odvjetnik Mate Matić stigao do četvrtfinala, a bivši nogometaš Manuel Bisaku do polufinala.

Pehar je osvojio Vedran Borić iz Sv. Križa, u svom prvom nastupu na Stars Open Touru.

- Uh, ovakav pehar još nemam, brutalan je, morat ću proširiti police doma - reagirao je primajući trofej pa se predstavio:

- Igram tri-četiri puta tjedno i trener sam u školi tenisa u Križu. Natjecao sam se do 14 i 16 godina, ali ispadao sam u prvom ili drugom kolu. Nije bilo autoceste, a u klubu sam trenirao dva do tri puta tjedno i nisam imao jaku konkurenciju kao dečki iz Zagreba, koji su i trenirali dvaput dnevno, pa se nisam mogao nositi s njima. Inače vozim taksi, imam svoj taksi obrt, a u proljeće i ljeto podučavam tenis.

Marić je igrao i u parovima te s Lukom Mandićem ispao u drugom kolu, a na turniru su zaigrale i dvije djevojke: Tina Tomić osvojila je (opet) konkurenciju parova, a Antonela Crnjac ispala je u drugom kolu.

- Poznajemo se desetak godina, ali još nismo zajedno igrali - rekao je Tinin partner Marijo Sever.

Tina je već treći put slavila u parovima na Stars Open Touru, a na svakom je turniru s drugim partnerom.

- Možda sa mnom zaigra i na idućem. Ovdje nismo izgubili ni set, igrali smo čvrsto i strpljivo - dodao je Sever, vlasnik agencije za nekretnine, dok je Tina teniska trenerica.

A u najjačoj konkurenciji, pro parova, zaigrao je i bivši hrvatski teniski reprezentativac Krešimir Ritz. Ali zajedno s Mamićem izgubio je na startu od Dumbovića i Domazeta. Oni su stigli do finala, gdje su bolji bili Tin Baković i Goran Lukačević. Pobjednicima i finalistima nagrade su, uz predstavnike sponzora Royal Hilla, uručili Filip Juričić i Dubravko Šimenc.

- Nije lako u tri dana odigrati po pet-šest mečeva, a mi smo u godinama... Umaški je turnir bio spektakularan i jedan od najbrojnijih, s više od 220 natjecatelja, a vidimo se u Rijeci - rekao je Marić.

Stars Open Tour, nakon sjajnog umaškog turnira, nastavlja se u Rijeci od 25. do 28. kolovoza.

