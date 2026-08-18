Musiala se javio nakon jezivih scena: Ne brinite, dobro sam

Jedan od najboljih mladih nogometaša svijeta, Jamal Musiala (23), zabrinuo je navijače nakon nekoliko neobičnih incidenata na terenu. Zvijezda Bayerna i njemačke reprezentacije sada se oglasila na Instagramu dirljivom objavom u kojoj je objasnio razloge zabrinjavajućih scena s prijateljskih utakmica protiv Leipziga i Heidenheima, kada se naizgled rušio na travnjak.

Otkrio je da mu je dijagnosticiran poremećaj koji uzrokuje kratke, privremene napadaje koji se manifestiraju kao kratki i iznenadni prekidi svijesti.

"Najvažnije je da sam dobro! Posebno sam zahvalan na vašim porukama i podršci", započeo je Musiala. "Razumijem da su mnogi od vas zabrinuti, ali želim vas smiriti. Dijagnosticirani su mi privremeni, kratki, ali dobro lječivi napadaji nesvjestice, koji su posljedica neurološke disfunkcije."

Foto: Angelika Warmuth/REUTERS

Mladi veznjak poručio je navijačima da se ne trebaju brinuti za njegovo zdravlje te je izrazio optimizam oko oporavka.

"Znam da ovo na prvi pogled izgleda zastrašujuće, ali za mene je to trenutno dio svakodnevice. U najboljim sam rukama, dobivam vrhunsku medicinsku skrb i vrlo sam optimističan. Bayern i moje bliski krug ljudi uvijek su uz mene i podržavaju me na ovom putu. Važno je naglasiti da ne postoji nikakav daljnji zdravstveni rizik", stoji u objavi.

Unatoč ozbiljnosti dijagnoze, Musiala je jasno dao do znanja da ne namjerava prekinuti svoju impresivnu karijeru. Naglasio je da je odluku o nastavku igranja donio u bliskoj suradnji s liječničkim stručnjacima i neurolozima.

"Suočit ću se s ovim izazovom i uz odobrenje liječnika nastavitinormalno i slijediti svoju strast, a to je igranje nogometa. I preuzet ću odgovornost za to", napisao je, a istovremeno traži razumijevanje i privatnost.

Foto: Angelika Warmuth/REUTERS

Njegova hrabra objava izazvala je lavinu reakcija i poruka podrške iz cijelog nogometnog svijeta. U komentarima su mu se javile brojne zvijezde, kako suigrači, tako i suparnici. Podršku su mu, između ostalih, iskazali kapetan Bayerna Manuel Neuer, suigrači iz reprezentacije Florian Wirtz i Leroy Sané, Jonathan Tah, ali i bivši suigrač Douglas Costa te mladi talent Xavi Simons.

Musiala se smatra jednim od najvećih talenata svoje generacije. Nakon što je prošao omladinske škole Southamptona i Chelseaja, 2019. godine stigao je u Bayern , gdje je ubrzo srušio rekorde kao najmlađi debitant i strijelac kluba u Bundesligi. Za njemačku reprezentaciju nastupio je na dva europska i dva svjetska prvenstva.

Foto: Angelika Warmuth/REUTERS