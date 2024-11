Mužar: Želimo na Final Four! Nitko ne može doći u Cibonu i reći kako će nas lagano dobiti...

Futsal Dinamo još jednom kreće po Final Four Futsal kupa. Zagrepčani su ovoga tjedna domaćini Elitne runde Futsal kupa, u Draženom dom stižu omiški Olmissum, francuski Etoile Lavalloise i kazahstanski Kairat. Samo će najbola momčad stići na Final Four, a u Futsal Dinamu se nadaju kako uz pomoć navijača i pune Cibone mogu do još jednog sportskog čuda.

U Maksimiru je tako organizirana zajednička press-konferencija Dinama i Futsal Dinama, i "veliki" i "mali" Dinamo ovog tjedna očekuju novi nastupi u Ligi prvaka. Pred medijima su se kao predstavnici Futsal Dinama predstavili potpredsjednik Futsal Dinama Domagoj Purgar i igrač Mateo Mužar.

- Zagreb je jedan od rijetkih gradova u Europi koja ima Ligu prvaka u futsalu i nogometu, uz bok smo Barceloni i nekim portugalskim klubovima. Napravili smo veliki korak, dat ćemo sve od sebe i probat napast taj Final Four, samo jedan ide dalje. Kairat ima puno Brazilaca, oni su favoriti, bit će izazovno. Znam da ćemo ih staviti u probleme - poručio je Purgar, pa dodao:

- Zahvaljujem "velikom Dinamu" na velikoj podršci koju dobivamo od njih, pogurali su nas i košarkaše koji u petak igraju sa Zadrom, prema naprijed. Stvaraju se nove struje, Dinamo nam pomaže i na organizacijskom planu. I ja pozivam sve navijače, pomaknuli smo utakmicu na 17.30 kako bi navijači stigli i u Maksimir na Borussiju Dortmund.

Mateo Mužar važna je karika u vizijama trenera Futsal Dinama Matije Đulvata.

- Pred nama su tri zahtjevne utakmice, došli smo u Top 16 u Europi, nijedna utakmica više nije lagana. Samo prvi ide dalje, to nijedna hrvatska momčad još nije ostvarila, ali svi u klubu vjerujemo da možemo. Navijači će nam dati taj vjetar u leđa, uz njihovu pomoć želimo ostvariti nemoguće. Prvo igramo s Omišem, igrali smo dva finala prvenstva s njima, znamo se dobro, sad su nam uzeli Superkup u Ciboni, pa nas dobili u prvenstvu. I to nam je najvažnija utakmica - kaže Mužar, pa dodaje:

- I kao što je gosp. Silvio Marić rekao, mi smo na leđima naših navijača napunili "dvojku" Doma sportova pa Cibonu, futsal se počeo dizati zahvaljujući navijačima i nama. Nikome nije lagano doći u punu Cibonu i reći da će nas pobijediti. Pozivam sve navijače da dođu u velikom broju na sve tri naše utakmice, da svojom podrškom pomognu i našem velikom bratu protiv Borussije Dortmund.