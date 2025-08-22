Obavijesti

'Na Aljasci sam lovio kitove i sobove, a sad uživam u Zagrebu i tražim mjesto s dobrom juhom'

Piše Domagoj Vugrinović,
Foto: privatna arhiva

S U-18 reprezentacijom SAD-a osvojio sam zlato na Američkim igrama, a prvi sam igrač koji je iz najsjevernijeg mjesta na Aljasci postao profesionalni košarkaš, ispričao nam je Kamaka Hepa

Pod Cibonin toranj prije nekoliko dana stiglo je prvo ovoljetno inozemno pojačanje, krilni centar Kamaka Hepa (25). Amerikanac posljednje tri godine gradi karijeru u Europi, daleko od kuće. Njegova priča nije još jedna obična o igraču koji je došao u Europu jer nije mogao igrati u NBA-u. Posjetili smo ga na jednom od treninga gdje nam je ispričao prve doživljaje o gradu, ali i nevjerojatnu životnu priču.

