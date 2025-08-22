S U-18 reprezentacijom SAD-a osvojio sam zlato na Američkim igrama, a prvi sam igrač koji je iz najsjevernijeg mjesta na Aljasci postao profesionalni košarkaš, ispričao nam je Kamaka Hepa
ESKIM U CIBONI PLUS+
'Na Aljasci sam lovio kitove i sobove, a sad uživam u Zagrebu i tražim mjesto s dobrom juhom'
Čitanje članka: 7 min
Pod Cibonin toranj prije nekoliko dana stiglo je prvo ovoljetno inozemno pojačanje, krilni centar Kamaka Hepa (25). Amerikanac posljednje tri godine gradi karijeru u Europi, daleko od kuće. Njegova priča nije još jedna obična o igraču koji je došao u Europu jer nije mogao igrati u NBA-u. Posjetili smo ga na jednom od treninga gdje nam je ispričao prve doživljaje o gradu, ali i nevjerojatnu životnu priču.
