Na današnji dan 2022. odigrano je najbolje finale u povijesti Mundijala! Messi osvojio trofej

Prije točno tri godine, 18. prosinca 2022., Argentina je po treći put u povijesti postala svjetski prvak. U spektakularnom finalu su Argentinci bolje pucali penale od Francuza i to nakon što je utakmica završila 3-3 nakon produžetaka
| Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
Argentina je puno bolje otvorila dvoboj i golovima Messija i Di Marije već nakon 36 minuta imala 2-0
Koliko su Francuzi loše ušli u dvoboj dokazuju i dvije promjene izbornika Deschampsa u 41. minuti. Izašli su Dembele i Giroud, a ušli Kolo Muani i Thuram. Argentina je kroz 70 minuta "mljela" Francusku i bila daleko bolji takmac
A onda na scenu nastupa fantastični Kylian Mbappe koji s dva gola u minutu razmaka (80. i 81.) vraća Francuze u život i osigurava produžetke
A tamo - nova drama! Argentina opet vodi u 108. minuti golom Messija, ali Mbappe pogađa u 118. za 3-3.
Trenutak koji će "proganjati" Kolo Muanija dok je živ dogodio se pri samom kraju dvoboja. Izašao je sam pred Emiliana Martineza i pucao za pobjedu i Svjetsko prvenstvo, ali argentinski golman bravuroznom je obranom osigurao "gaučosima" raspucavanje
Mbappe i Messi su zabili svoje penale, a potom su Coman i Tchouameni promašili za Francusku. Za Argentinu su svi bili precizni i veliko slavlje moglo je početi
Unatoč briljantnoj izvedbi, Mbappe je ostao za korak kratak za drugi naslov prvaka svijeta u karijeri
