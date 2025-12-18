FRANCUSKA - ARGENTINA U KATARU Na današnji dan 2022. odigrano je najbolje finale u povijesti Mundijala! Messi osvojio trofej

Prije točno tri godine, 18. prosinca 2022., Argentina je po treći put u povijesti postala svjetski prvak. U spektakularnom finalu su Argentinci bolje pucali penale od Francuza i to nakon što je utakmica završila 3-3 nakon produžetaka