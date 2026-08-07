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OČEKUJE SE VELIKA CIJENA

Na dražbu ide lopta s kojom je Maradona zabio jedan od najpoznatijih golova u povijesti

Piše HINA,
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Na dražbu ide lopta s kojom je Maradona zabio jedan od najpoznatijih golova u povijesti
Foto: Juha Tamminen/REUTERS
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Prije četiri godine na dražbi je za 9.3 milijuna dolara prodan dres kojega je Maradona nosio na utakmici protiv Engleske 1986.

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Lopta kojom je slavni argentinski nogometaš Diego Maradona postigao pogodak takozvanom "Božjom rukom" protiv Engleske u četvrtfinalu Svjetskog prvenstva 1986. godine naći će se na držabi koju će od 21. do 23. kolovoza održati američka aukcijska kuća Heritage Auctions, a očekuje se kako će dosegnuti prodajnu cijenu od 10 milijuna dolara. 

Početna cijena za loptu kojom je Maradona rukom postigao prvi pogodak u utakmici koja je završila pobjedom Argentine od 2-1 iznosit će 2.5 milijuna dolara.

FILE PHOTO: Diego Maradona scores for Argentina
Foto: Juha Tamminen/REUTERS

U 51. minuti utakmice igrane 22. lipnja 1986. u Ciudad de Mexicu Maradona je, kao što je to na televizijskoj snimci jasno vidljivo, postigao pogodak rukom te tako poveo Argentinu ka pobjedi, a kasnije se šalio kako se radilo o "Božjoj ruci". Samo četiri minute kasnije Maradona je zabio i za 2-0 fantastičnim slalomom od sredine igrališta do protivničkog gola u kojem je prošao četiri suparnička igrača i vratara.

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Tjedan dana kasnije Argentina je na istom mjestu osvojila i naslov svjetskog prvaka svladavši Zapadnu Njemačku sa 3-2.

Iz Heritage Auctionsa su autentičnost lopte potvrdili pismom koje su dobili od suca utakmice, Tunižanina Alija Bennaceura iz 2023. godine kojim on potvrđuje kako je zadržao jedinu loptu koja je korištena tijekom utakmice i koja je bila u njegovu posjedu više od 30 godina, a na njoj se nalaze i potpisi njegovih pomoćnika s tog dvoboja.

Prije četiri godine na dražbi je za 9.3 milijuna dolara prodan dres kojega je Maradona nosio na utakmici protiv Engleske 1986.

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