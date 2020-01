Cindrić visi na mobu, Horvat kasni, a sluša se Kićo Slabinac

Na terenu to izgleda vrhunski, na trenutke impresivno. Uostalom, vidjeli smo. No, ne bi, budite sigurni, sve izgledalo idilično da tako nije i izvan terena. To je onaj dio koji ne vidite.

Za razliku od ostalih reprezentacija, hrvatski igrači jedini treniraju uz muziku. Prijenosni "kazić", zvučnik i trening. Na playlisti ima svakakvih pjesama, jedino zajedničko im je da su domaće. Na prošlom Svjetskom prvenstvu u Njemačkoj, na jednom treningu zagrijavali su se uz navijačke pjesme Hajduka i Dinama, čime su pokazali kakvo zajedništvo vlada.

Foto: Slavko Midžor/PIXSELL

Prvo je na repertoaru bila "Mi smo Dinamo" od Kemala Montena, da bi potom zasvirala "Zbog jedne ljubavi". Uostalom, zbog muzike su lani dobili i sobu za masiranje. Organizatori, a bila je Njemačka, našim rukometašima nije dala sobu za masažu, pa je fizioterapeut i dobri duh reprezentacije Damir Kajba, morao iskoristiti posebne tehnike.

- Nisu nam dali sobu, ali stalnim pritiskom, vriskom i puštanjem muzike na hodniku domaćin je popustio i dobili smo jednu lijepu veliku sobu - rekao je Kajba. No, vratimo se Austriji. Muzika je i dalje konstanta. Eto, primjerice, na prošlom treningu odjekivala je pjesma od Kiće Slabinca "Te tri male riječi, ja te volim".

Foto: Luka Stanzl, Slavko Midžor/PIXSELL

- Ej, pa ovo još nikad u karijeri nisam vidio. Pazite, kako daje intervju - dobacio je kapetan Duvnjak Marinu Mariću, koji je razgovarao s medijima. A Marino je nosio mali čunj, kojeg bi postavio, pa onda na njega naslonio nogu

- Pa ovo nema nigdje - zadirkivao je kroz smijeh Duvnjak Marina, kojeg su uklještila leđa. O, da, na trenutke je bilo tako bolno da je bila upitna utakmica protiv Srbije. Slobodno vrijeme igrači većinom provode uz kavu, a najviše kave može popiti... -

- Samo malo... Hm, teško mi je reći jer svi pijemo puno kave, ali mislim da Duvnjak i Horvat popiju najviše - rekao je Igor Karačić.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Naravno, nigdje se ne ide bez mobitela, a na mobitelu najviše tipka..

Cindrić, definitivno - otkriva Karačić. Uostalom, otkrio je Karačić i još neke nepoznate detalje o kaubojima.

Tko najviše vremena posvećuje frizuri?

- Stepančić.

Tko najviše kasni?

- Horvat.

Tko je najbolji u PlayStationu?

- Horvat i ja.

A, tko je najzaboravniji?

E, to sam ja, bez dvojbe.