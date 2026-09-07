Na HNL terenima ga nema već devet mjeseci! Veznjak Slaven Belupa postao je pravi misterij

Mihail Caimacov (27) i dalje je izvan konkurencije za Slaven Belupo, a 27-godišnji moldavski reprezentativac još nije dobio zeleno svjetlo za povratak treninzima s ostatkom momčadi. Veznjak je posljednji nastup upisao još 20. prosinca prošle godine protiv Osijeka, kada je na terenu proveo 24 minute.

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Od tada je prošlo gotovo devet mjeseci, a problem s kukom pokazao se ozbiljnijim nego što se u početku očekivalo. Caimacov trenutačno radi odvojeno od momčadi, uglavnom odrađujući trčanje, dok još nije spreman za puni intenzitet treninga. I dalje nije poznato kada bi se mogao vratiti u normalan proces rada.

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Zbog dugotrajnog problema s kukom Caimacov je pomoć pokušao pronaći i izvan Hrvatske. Boravio je u Njemačkoj, gdje je tražio dodatno mišljenje i mogućnost rješenja ozljede, no zasad nije došlo do konkretnog pomaka koji bi mu omogućio povratak momčadskim treninzima.

Njegov izostanak predstavlja problem za novog trenera Silvija Čabraju, koji je preuzeo Slaven Belupo uoči nastavka sezone.Prije povratka utakmicama moldavski veznjak prvo mora ponovno dosegnuti razinu potrebnu za puni trenažni proces. Tek nakon toga moći će se procjenjivati njegov povratak u natjecateljski ritam.