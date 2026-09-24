Na Maksimiru se sprema fešta za sve dinamovce! Evo detalja

Dinamo je u četvrtak predstavio program takozvanog dVikenda, trodnevnog festivala koji će se ovog vikenda održati na Maksimiru i u njegovoj okolici. Manifestacija okuplja sve klubove iz Dinamove obitelji, nogometni, košarkaški i futsal Dinamo, a osim sportskog programa nosi i snažnu emotivnu notu.

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Naime, dVikend će biti svojevrstan početak oproštaja od maksimirskog stadiona, koji bi uskoro trebao biti srušen zbog izgradnje novog. Dok radovi ne završe, nogometaši Dinama domaće će utakmice igrati u Kranjčevićevoj ulici.

Program su na konferenciji za medije predstavili bivši Dinamov napadač Tomo Šokota, predsjednik KK Dinama Marijan Pojatina, trener i kapetan Futsal Dinama Matija Đulvat te futsal reprezentativac Tihomir Novak.

Zagreb: Predstavljen Dvikend na Maksimiru | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

dVikend počinje u petak Lollipop partyjem kod južne tribine. Subota je rezervirana za sportske turnire i prvo kolo nove sezone GOAT lige, dok nedjelja donosi glavni dio programa. KK Dinamo od 13 sati igra prijateljsku utakmicu protiv KK Zagreba, a od 16.30 Futsal Dinamo dočekuje Futsal Istru u prvom kolu HMNL-a. Večer će zaključiti veterani Dinama.

- S Matijom sam igrao futsal, to bih htio napomenuti jer je futsal puno napravio za ovaj klub i za Dinamo. Ta borba nas je na kraju dovela do toga da smo danas na ovom stadionu i da možemo imati ovakve evente i naše navijače što više približiti klubu. Mislim da je to bio cilj svega toga - rekao je Šokota.

Naglasio je i da ovo neće biti jedini događaj kojim će se Dinamo oprostiti od Maksimira.

- Moramo se oprostiti s ovog stadiona kako on zaslužuje, puno emocija, puno svega. Bit će tu još svega, tako da gledat ćemo u biti cijelu sezonu. Danas imamo stvarno puno događanja i za ono što smo živjeli, napokon to imamo i to živimo. Sad to sve moramo popratiti s rezultatima i to će sigurno biti dobro.

Trener Futsal Dinama: Maksimir je najljepši stadion na svijetu

Matija Đulvat posebno je istaknuo koliko za Futsal Dinamo znači što će prvenstvenu utakmicu moći odigrati na Maksimiru, pred navijačima i pod otvorenim nebom.

- Zahvalio bih Dinamu što nam je omogućio da ovaj futsal igramo na Maksimiru. Mislim da je to nešto što je svakom navijaču Dinama, svakom kibicu Dinama san. Imat ćemo privilegiju odigrati utakmicu ispred najboljih navijača na svijetu, na, ja ću opet reći, najljepšem stadionu na svijetu. Maksimir je za svakoga od nas, bez obzira na to kako izgleda, emocija i čast nam je da smo tu.

Futsalaši Dinama već imaju iskustva s utakmicama na otvorenom, ponajprije sa Šalate, gdje su pred nekoliko tisuća gledatelja stvarali atmosferu kakva se rijetko viđa u domaćem futsalu.

- Što se tiče same utakmice i igranja vani, igrali smo na Šalati dosta često i to je uvijek bio fantastičan spektakl koji je pratilo četiri ili pet tisuća ljudi. Ljudi su uvijek dolazili podržati nas. Nadam se da će ova utakmica podsjetiti na te Šalate i da ćemo imati četiri, pet, šest tisuća ljudi. Nadam se da će se i Zapad otvoriti i da će biti dovoljno mjesta za sve one koji žele doći, pozdraviti se sa stadionom i još jednom prisustvovati spektaklu - rekao je Đulvat i dodao:

Zagreb: Predstavljen Dvikend na Maksimiru | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

- Ono što je prednost u Hrvatskoj je to što naši igrači igraju dosta turnira koji se održavaju vani. Ambijent je isti, parket će biti dolje i mi nastojimo uvijek biti spremni na sve. Naravno, kad nešto radiš prvi put, moraš se prilagoditi, ali mislim da će, kad izađemo na teren i kad bude puna tribina, igrač zaboraviti gdje je i što je. Uđeš u svoj fokus, u zonu, i onda ti je svejedno gdje igraš.

Đulvat je pritom otvorio i pitanje koje muči gotovo sve zagrebačke dvoranske sportove. Futsal Dinamo većinu domaćih utakmica iduće sezone igrat će u Sutinjskim vrelima, dok je raspodjela termina u Ciboni osjetljiva tema, posebice za košarkaške klubove.

- Ujedinili smo košarkaške klubove. Tu košarkaškim klubovima treba skinuti kapu jer, dok Futsal Dinamo igra u Ciboni, košarkaški klubovi, osim Cibone, ne mogu u dvoranu dok se to ne odradi. Bilo je problema s igranjem ostalih klubova. Sad su košarkaški klubovi unutra i tamo im je mjesto. Mi ćemo i dalje biti u Sutinjskim Vrelima. Kad se dogodi nekakva situacija ili potreba, onda razgovaramo s ustanovom i košarkašima i oslobodit će se prostor za Futsal Dinamo da odigra tu utakmicu. Ne navaljujemo, razumijemo potrebe košarke - rekao je.

Zagreb: Predstavljen Dvikend na Maksimiru | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Poseban je problem dugotrajna obnova Doma sportova, zbog koje Zagreb i dalje nema dovoljno dvorana za potrebe klubova i natjecanja.

- Dom sportova nije u funkciji i u gradu ne postoji dovoljan broj dvorana da bi se sve održalo. Naravno da nas to dosta penalizira. Što se tiče Doma sportova, tu vam ne mogu biti pametan jer se stalno nešto događa, stalno su nekakvi problemi. Bilo je da će biti sljedeće godine pa onda opet ide godinu iza. Nadam se da neće biti ista situacija s Maksimirom, nego da će sve biti po planu, kao što se diže stadion u Kranjčevićevoj...

Predsjednik KK Dinama: Ovo je projekt svjetskih razmjera

Predsjednik KK Dinama Marijan Pojatina naglasio je koliko je zahtjevno bilo organizirati događaj na otvorenom koji istoga dana donosi košarku i futsal.

- Vani je gradilište već tri, četiri dana. Staviti dva sporta vani i organizirati da se igraju utakmice organizacija je na svjetskoj razini. Ovo nije 'wow' za grad Zagreb, ovo je 'wow' za cijelu Europu i u svjetskim razmjerima. Utakmice košarke na otvorenom mogu se nabrojati na prste jedne ruke. NCAA je možda u posljednjih pet sezona imao dvije ili tri takve utakmice. Hvala svima koji su to omogućili - rekao je.

Zagreb: Predstavljen Dvikend na Maksimiru | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Dok futsalaši igraju službeni susret prvog kola HMNL-a, košarkaški Dinamo protiv Zagreba će igrati prijateljsku utakmicu.

- Nama je žao što ne igramo službenu, prvenstvenu utakmicu. Jednostavno se nije tako poklopilo. Prvenstvenu utakmicu igrat ćemo dan ranije u dvorani, a ovdje ćemo igrati prijateljsku. Hvala KK Zagrebu što se u kratkom roku vrlo brzo odazvao. Za KK Dinamo ovo znači puno. Nama su bitni navijači, posjetitelji i sponzori. Ovakvih trenutaka treba nam što više i što više ćemo se truditi organizirati ih zajedno.

Govorio je i o mogućem povezivanju sva tri zagrebačka Dinama u jedinstveno sportsko društvo, ali je naglasio da konkretnih koraka zasad nema.

- Sporazumi su potpisani, ali to je jedan dug proces i nigdje se ne žurimo. Svaki klub je samostalan, a vežu nas zajedničko ime, zajednički navijači i suradnja. Ta suradnja će se produbljivati. Nema za sada nekakvih aktualnih koraka u smjeru sportskog društva. To je kompleksna stvar koja zahtijeva puno koraka. To je ideja širenja Dinamovštine i jačanja brenda. Ovakve akcije su prvi korak, a drugi će slijediti u budućnosti. Ne znamo koliko brzo.

Zagreb: Predstavljen Dvikend na Maksimiru | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Pojatina je na kraju podsjetio na širi problem zagrebačkog sporta, infrastrukturu koja ni godinama nakon potresa nije u stanju pratiti potrebe gradskih klubova.

- U ovom, ja bih rekao, sportski infrastrukturno devastiranom Zagrebu nakon potresa, gdje je stradao Dom sportova i gdje su druge dvorane u stanju u kakvom jesu, nas vesele naznake novih projekata. Zagrebu je suštinski potrebna nova sportska infrastruktura.