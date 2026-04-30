HVALE VRIJEDNA AKCIJA

Na Poljudu je održana 15. akcija dobrovoljnog darivanja krvi. Do sada je skupljeno oko 700 doza

Piše Tomislav Gabelić,
Čitanje članka: 2 min
Na Poljudu je održana 15. akcija dobrovoljnog darivanja krvi. Do sada je skupljeno oko 700 doza
Najsretniji darivatelj bio je Sandro Santrić koji je dobio originalni potpisani dres igrača Hajduka Ante Rebića, ali ga je odlučio donirati udruzi 'Sličice pričaju' za njihovu sljedeću humanitarnu akciju.

U novinarskom salonu na Poljudu održana je 15. akcija dobrovoljnog darivanja krvi, koju su u suradnji s Hajdukom, Crvenim križem i Splitskim klubom Olimpijaca organizirali splitski sportski novinari. Akciju su kao i uvijek podržali i brojni drugi splitski sportski klubovi i sportaši, kao i sponzori koji su osigurali poklone za sve koji su se odazvali akciji. Prikupljeno je četrdesetak doza, čime su se približili brojci od 700 darovanih doza, što je hvale vrijedan uspjeh. 

Kao i svake godine i ovoga puta svi davatelji krvi dobili su posebne poklone a ovoga puta najsretniji darivatelj bio je Sandro Santrić, koji je dobio originalni potpisani dres igrača Hajduka Ante Rebića, ali ga je odlučio donirati udruzi 'Sličice pričaju' za njihovu sljedeću akciju. 

U ime brojnih sportaša koji su se odazvali akciji obratio se legendarni vaterpolist Milivoj Bebić:

- Inače sam dugogodišnji darivatelj krvi i uvijek mi je bilo zadovoljstvo pomoći ali kako sam prešao 65 godina više ne mogu davati krv na terenskim akcijama nego samo u bolnici. Mi iz Splitskog kluba Olimpijaca uvijek smo podrška ovakvim akcijama i pozivamo sve građane da se priključe jer to zaista nije nikakav bauk, a čovjek se nakon toga bolje osjeća - kazao je Bebić.

U ime Hajduka darivatelje su došli pozdraviti trener Gonzalo Garcia te mladi prvotimci Bruno Durdov i Roko Brajković: 

- Osjećaj je odličan jer znamo da klub već dugi niz godina sudjeluje u ovoj akciji. Drago nam je što svi koji vole Hajduk mogu pomoći, a kako se bliži ljeto, krv je sve potrebnija, pa nam je posebno drago da možemo pomoći svima kojima je potrebno - poručio je Brajković.

U ime Uprave Hajduka javnosti se obratila Marinka Akrap:

- Ovo je jako značajno za klub. Sve što je vezano uz Poljud povezano je s izrazitim emocijama, bez obzira radi li se o utakmici ili samo govorimo o Poljudu. No kada su ovakve akcije u pitanju, a osobito uz kontinuitet od 15 godina, onda je tu izrazito velika pozitivna emocija i nama je posebno drago što smo sve te godine dio ovoga - zaključila je Akrap.

