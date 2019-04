'Na Poljudu nitko nije favorit': Kladionice ipak misle drukčije

Dinamo nije favorit. Šanse su sutra 50-50. Hoću li biti zadovoljan bodom? To ću odgovoriti nakon utakmice, rekao je trener Hajduka Siniša Oreščanin u najavi nadolazećeg derbija. S njim se slaže i legenda Hajduka i HNL-a, prekaljeni veznjak Srđan Andrić.

Foto: Petar Glebov/PIXSELL

- Uoči svakog derbija ponavljam isto: bez obzira na snagu momčadi, stanje na prvenstvenoj ljestvici, igra li se za bodove ili trofeje, derbi je uvijek derbi i svi ishodi su mogući, a prognoze nezahvalne - rekao je Andrić.

Iz 'bilog' tabora smatraju da favorita nema, ali s njima se ne slažu kladionice. Prema njima je favorit Dinamo na čiju se pobjedu koeficijent kreće između 2,15 i 2,20 dok je koeficijent na pobjedu Hajduka od 3,15 do 3,50. s obzirom na to da Dinamo ima 24 boda prednosti ispred Hajduka i čeka ih još utakmica u Kupu, koeficijenti na pobjedu 'modrih' su veći no inače.

Foto: Dalibor Urukalovic/PIXSELL

Zadnji je put Hajduk na Poljudu slavio 20. ožujka 2016. kad je golom Frana Tudora pobijedio 1:0. Ni tada nije bio favorit. Zadnji put kad su 'bili' prema kladionicama imali veće šanse za pobjedu bilo je 10. rujna 2011. godine kad je koeficijent na pobjedu Hajduka bio 2,50, na Dinamo 2,70, a na neodlučeni rezultat 3,30.