Na Poljudu se može namirisati tradicija velikih trenera i igrača

Organizacija World football academy djeluje od 2012. godine i pruža usluge za oko dvije tisuće trenera u dvadesetak različitih država. Na današnjoj konferenciji za medije su, uz predstavnika domaćina trenera Hajduka II Marija Despotovića, bili nizozemski stručnjaci, osnivač World Football Academy Raymond Verheijen te Marcel Lucassen iz Arsenala.

- Sjajno je boraviti u ovako lijepom gradu i svakome bih preporučio da dođe ovdje na odmor. No mi smo ovdje zbog nogometa, ovakve skupove radimo već dugi niz godina, a za Split sam se odlučio zbog toga što sam na ranijim seminarima primijetio nekoliko vrlo mladih i perspektivnih trenera iz ove sredine. Zamolio sam kolegu Marija Despotovića da dođemo ovdje, da vidimo kako se ovdje radi i dočekalo nas je prekrasno nogometno okružje. U brojnim velikim klubovima u prvom redu su uvjeti, kao da ste u Star Warsu, ali ovdje smo zatekli baš nogometno ozrače - kazao je Verheijen, s kojim se složio i kolega Lucassen:

- Na ovom stadionu se može 'namirisati' tradicija, veliki broj kvalitetnih igrača i trenera koji su ovdje radili. To se osjeti na svakom koraku i zbog toga smo tu.

Iako je riječ o eminentnim stručnjacima, nisu se libili priznati da su u Split došli - učiti.

- Mnogi danas žele kopirati igru uspješnih momčadi, i griješe, jer svake godine u prvi plan izbije netko novi, i onda se stalno vrtiš u krug poput psa koji hvata svoj rep, jer stalno mijenjaš sustave. Umjesto da kopiraju i uvijek budu kopija, mi želimo naučiti trenere i igrače da razmišljaju na svoj način - kaže Verheijen i dodaje:

Mi smo tu da razmjenjujemo ideje, da svi skupa od toga imamo koristi. Hrvatska je bila u finalu SP, istina je da ste prošli puno utakmica na penale, ali ste se i vraćali iz teških trenutaka. Upoznao sam neke Hajdukove trenere odavno i zaključio da se ovdje nešto zanimljivo događa, i to je probudilo moju znatiželju. I bio sam u pravu, jer nije bilo moguće da se toliko dobrih igrača u jednoj generaciji slučajno nađe baš u Hajduku. I zato sam i naglasio kako smo mi ovdje došli učiti.

Zanimljivo je da nizozemski stručnjak ne smatra ključnim problem infrastrukture, koji u prvi plan ističu mnogi čelnici Hajduka.

- Sve više velikih klubova ima multifunkcionalne kapacitete, tako da 12 ili 14 - godišnjaci treniraju na terenima na kojima treniraju i seniori. I ne moraju razmišljati o bilo čemu jer je sve idealno. Ne moraju se nositi s problemima, sve ide glatko i bez problema, ali kad dođu teški trenutci u seniorima, jednostavno se ne mogu i ne znaju nositi s njima. Djeca se bolje razvijaju na ''neravnoj cesti'' punoj prepreka, gdje lopte ne klize po perfektnoj podlozi, to ih bolje priprema za seniorski nogomet.

Jedna od ključnih stvari je da se u sustav obuke igrača uključe i roditelji.

- Jasno je da treneri manje utječu na mlade igrače nego roditelji, naprosto jer manje vremena provode s njima. No treba paziti da njihov utjecaj, da on ne bude kontraproduktivan. Roditelji se često ponašaju pretjerano zaštitnički prema djeci, što ne pridonosi nužno razvoju djeteta kao igrača. Roditelja treba pretvoriti u pomoćnog trenera, uključiti ga u proces, objasniti mu sve što treba znati, ali ne previše, da ne pomisli da će jednoga dana on postati glavni trener.

U ime Hajduka okupljenima se zahvalio trener Hajduka B Mario Despotović, koji je naglasio kako u radu s mladim igračima rezultat ne smije biti prioritet.

- Svi moramo razvijati igrače tako da rastu iz dana u dan, a kad budemo svi skupa dobri, doći će i rezultati koji su zasluženi. To je jedini način. Kod naših igrača se vidi rast, puno ih je već igralo za seniore, puno iz juniora za B momčad, iz kadeta u juniorima, vidi se njihov rast i razvoj, i to je daleko najvažnije. U svakoj utakmici idemo na pobjedu, ali ne pod cijenu da se naši igrači ne razvijaju u nogometnim uvjetima – zaključio je Despotović.