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TRANSFERI U 'ZRAKU'

Na Poljudu utrka s vremenom: Jedan gotovo pa siguran, drugi čeka papire, treći otpao

Piše Tomislav Gabelić, Domagoj Vugrinović,
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Na Poljudu utrka s vremenom: Jedan gotovo pa siguran, drugi čeka papire, treći otpao
Foto: Kirchner-Media/Thomas Haesler
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Dendoncker, Martin i Barjaktarević, tri su imena koja su se u posljednjim satima povezivala s Hajdukom. Dvojica će postati igrači Hajduka, no u tijeku je utrka s vremenom da ih se prijavi za Europu

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Hajduk bi u posljednjim satima dana trebao realizirati i objaviti barem jedan od tri velika najavljena transfera. Podsjetimo, iako prijelazni rok u Hrvatskoj traje do 7. rujna, u ponoć istječe rok za prijavu igrača za europska natjecanja. Hajduk je nakon 16 godina izborio Europu, odnosno Konferencijsku ligu, a nakon prodaja Nike Sigura i Rokasa Pukštasa na Poljudu žele sa što jačim kadrom ući u europsko natjecanje.

Posljednje informacije s Poljuda govore da bi Hajduk registraciju Leandera Dendonckera trebao dovršiti na vrijeme te bi iskusni belgijski veznjak trebao biti na raspolaganju Gonzalu Garcíji i u Konferencijskoj ligi. Riječ je o bivšem igraču Anderlechta, Wolverhamptona, Aston Ville i Napolija, koji u Split stiže bez odštete.

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Što se pak tiče napadača Atlético Madrida Carlosa Martína Domíngueza, njegova registracija pretvorila se u utrku s vremenom. Perspektivni napadač trebao je otići na posudbu u Almeríju, no potrebna dokumentacija stigla je prekasno pa La Liga nije dopustila dovršetak transfera. Hajduk je u tome prepoznao priliku i brzo krenuo po Martína, a na Poljudu sada čekaju dozvolu Španjolskog nogometnog saveza. Pitanje je hoće li cijeli postupak uspjeti završiti prije isteka roka za europsku prijavu.

Vjerojatno najveće ime među igračima koji su se povezivali s Hajdukom bilo je ono Esmira Bajraktarevića. Reprezentativac Bosne i Hercegovine ipak neće doći u Split. Informacije koje su tijekom dana stizale iz Bosne i Hercegovine nisu se pokazale točnima pa krilni napadač PSV-a karijeru neće nastaviti na Poljudu.

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