'Na prvom hat-tricku čestitao mi je Dalić odmah nakon susreta, a loptu sam odlučio odnijeti kući'

''Velika je šteta što ovakvi povijesni trenutci prolaze bez naših vjernih navijača, da ne možemo s njima slaviti. Nadam se da smo barem malo vratili osmjeh na lica ljudi u Bergamu i cijeloj Lombardiji''

<p>Sjajnu predstavu Atalante i visoku pobjedu od čak 6-2 nad Bresciom zauvijek će pamtiti naš reprezentativac Mario Pašalić, koji je postigao hat – trick i pridružio se biranom društvu naših nogometaša koji su zabili po tri gola na jednoj utakmici talijanske Serie A. Zanimljivo, sva petorica su igrači Hajduka, od Frane Matošića koji je u dresu Bologne zabio tri gola Laziju, preko Alena Bokšića koji je kao igrač Lazia potopio Foggiu i Nikole Kalinića koji je u dresu Fiorentine srušio Inter usred San Sira, do Ivana Perišić koji je hat trick zabio Chievu u dresu Intera te Pašalića koji je napunio mrežu Brescie.</p><p>- Lijepo se naći u takvom društvu, majstor do majstora... Nije mala stvar zabiti tri gola u Serie A, pogotovo što sam ja vezni igrač. Zabijao sam puno golova, ali ovo mi je prvi hat – trick u karijeri – javio se Mario u rano popodne.</p><p>- Utakmice počinju kasno, pa dok se slegnu dojmovi, dok popusti adrenalin i umor teško je zaspati. Još ako odspavam popodne prije utakmice, san nikako neće na oči....</p><p><br/> Za uspomenu na prvi hat trick Mario je sačuvao loptu na koju su mu se potpisali svi suigrači. Atalanta igra u sjajnoj formi, nevjerojatno zvuči podatak kako su zadnji poraz upisali još u siječnju, protiv SPAL-a, a od tada su nanizali 14 pobjeda i dva remija, na početku kontra Genove te prošli tjedan u Torinu kod Juventusa, koji se spasio od poraza golovima iz dva 'jeftina' kaznena udarca.</p><p>- Stvarno je šteta te utakmice s Juventusom, bili smo puno bolji, dominirali smo cijelu utakmicu i zaslužili puno više. Izgubili smo dva boda, ali opet, ostali smo neporaženi i moramo biti zadovoljni. Trenutno smo drugi, Roma, Inter i Lazio imaju po utakmicu manje i u borbi smo za drugo mjesto i dalje.</p><p>Da je utakmica u Tornu završila pobjedom Atalante, danas bi pričali o tome može li Gasperinijeva momčad skinuti Juventus s trona. Ovako...<br/> - Da smo ih dobili sigurno bi se prvenstvo barem malo zakompliciralo, a ovako je teško očekivati da će oni u šest kola tri puta kiksati. Ne razmišljamo previše o Juventusu, cilj je pokušati uzeti drugo mjesto i izboriti plasman u Ligu prvaka sljedeće godine, što još uvijek matematički nismo osigurali.</p><p><br/> Na Mariov telefon stigle su brojne čestitke, među prvima se javio izbornik Zlatko Dalić.<br/> - Izbornik ima praksu stalno kontaktirati s igračima, često se čujemo, tako se javio i sinoć, odmah nakon utakmice. Čestitao mi je, zaželio sreću dalje i da zadržim ovu formu i u dresu reprezentacije...</p><p>Mnogi će se složiti kako Atalanta igra najljepši nogomet u Italiji, možda i u cijeloj Europi. Gasperini je posložio napadačku momčad koja s lakoćom igra i zabija. Pet utakmica prije kraja Serie A zabili su 93 gola i vjerojatno će prijeći magičnu granicu od 100 golova. Kao ilustracija njihove efikasnosti najbolje može poslužiti podatak kao su najbliži konkurenti za drugu poziciju Inter i Lazio zabili po 68, Juventus 67... Među prvih deset topnika Serie A tri su igrača Atalante, Muriel sa 17, Zapata sa 16 i Iličić s 15 postignutih golova. Pašalić je zabio devet i ima 39 nastupa ove sezone, jedino Papu Gomez ima jedan više...<br/> - Lani smo zabili najviše, ove godine ćemo vjerojatno opet biti najefikasniji... Od početka igramo napadački, atraktivno, stvaramo jako puno šansi, s puno igrača ulazimo u završnicu i zbog toga nas puno i zabija. Uživamo na terenu, ovo je jako lijep moment za klub i velika je šteta što ovakvi povijesni trenutci prolaze bez naših vjernih navijača, da ne možemo s njima slaviti. Nadam se da smo barem malo vratili osmjeh na lica ljudi u Bergamu i cijeloj Lombardiji, koji su puno propatili u proteklim mjesecima.</p><p><br/> Atalantu čeka i završnica Lige prvaka, u kojoj će na ogled s moćnim PSG-om. Obzirom na stil igre jedne i druge momčadi najsigurnija je oklada kako će to biti ogled s jako puno golova...<br/> - Sigurno neće završiti 0 – 0, ha, ha, ha... Vidjet ćemo, pitanje je u kakvoj formi će tko ući u završnicu sezone, nismo u istom ritmu... Smatram da imamo šanse protiv njih i nadamo se prolazu, ali ne zavaravamo se da će biti lako. PSG je vrhunska momčad, za njih igraju ponajbolji igrači na svijetu, i bez obzira na to što su na pauzi, vjerujem da će biti u dobroj formi. Kao uostalom i svi klubovi u četvrtfinalu...</p><p>Razgovarati s Mariom Pašalićem a ne spomenuti Hajduk je gotovo nemoguće. Iako je odavno otišao iz Splita i dalje gleda sve utakmice, prati i zanima ga sve što se događa u njegovom klubu, pa je tako gledao i pobjedu u derbiju.</p><p>- Drago mi je zbog kluba ali i zbog Igora Tudora. Unatoč brojnim porazima smatram kako je on dobar trener, s dobrim idejama, nadam se da će uspjeti izvući najbolje iz ove situacije. Pod njegovim vodstvom smo i u moje doba igrali dobar nogomet, on me i lansirao na scenu, na čemu ću mu zauvijek biti jako zahvalan.</p><p>Derbi je obilježio mladi <strong>Mario Čuić</strong>, koji ima jako sličan put s Pašalićem. Dijele isto ime, obojica su porijeklom iz okolice Tomislavgrada, obojica žive u Kaštelima, obojica su prošli Hajdukovu Akademiju, zabili po dva gola za pobjedu u derbiju...<br/> - Stvarno ima dosta poveznica... Nadam se da će Mario nastaviti s dobrim igrama. Uvijek mi je drago da neki mladi momci iz omladinske škole iskoče i nešto naprave u dresu Hajduka. Samo neka tako nastavi, neka šuti, radi i sluša trenera, i sve će biti dobro. Ne treba mu sada na leđa stavljati pritisak velikih očekivanja, treba ga pustiti da se razvija u miru... - zaključio je Pašalić.</p>