Na Rudešu održan humanitarni turnir. Prikupljaju se sredstva za Darija koji obožava nogomet

Udruga građana Rudešani organizirala je peto izdanje Humanitarnog malonogometnog turnira Mario Budimir, posvećen prerano preminulom prijatelju i nogometašu. Igralište Osnovne škole Rudeš ponovno je bilo središte sporta i humanosti, a sav prihod ovogodišnjeg turnira namijenjen je 25-godišnjem Dariju Gregorinu.

Dario je mladi borac koji je izgubio vid, živi s majkom Sandrom i cijeli život obožava nogomet. Njegova najveća želja i san jest pokrenuti zvučni nogomet za slijepe u Hrvatskoj, kako bi i drugi slabovidni sportaši dobili priliku natjecati se na terenu. Organizatori turnira prikupljenim sredstvima žele olakšati svakodnevicu Dariju i njegovoj obitelji te ublažiti socijalnu isključenost s kojom se susreću, ali i pronaći ljude te partnere koji bi mu pomogli ostvariti njegov sportski san.

Zagreb: 5. HMMNT Mario Budimir na Rudešu | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Zagreb: 5. HMMNT Mario Budimir na Rudešu | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Turnir u Rudešu okupio je impresivne brojke, natjecalo se čak 80 ekipa s više od 400 igrača, koji su u dva dana odigrali oko 140 utakmica. Posjetitelje je uz vrhunski hakl dočekala bogata ponuda hrane i pića te raznovrstan zabavni program za najmlađe, pri čemu je svaki potrošeni euro išao izravno za pomoć Dariju.

Rudešani iza sebe imaju niz hvalevrijednih akcija. Ranijih su godina obnovili kuću sedmeročlanoj obitelji, osigurali novac za maturalna putovanja učenicima slabijeg imovinskog stanja, pomogli u liječenju mladića iz Zadra, samohrane majke dvoje djece i djevojke Laure te podijelili 1900 poklona djeci na potresom pogođenom području Siska i Petrinje. Uz to, svake godine za Božić prikupe više od dvije tone hrane za pučku kuhinju.

Zagreb: 5. HMMNT Mario Budimir na Rudešu | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Humanitarna akcija prikupljanja donacija traje i dalje, sve do 22. rujna, a svi koji žele pomoći mogu uplatiti svoj doprinos na poseban račun otvoren za ovu namjenu: IBAN HR1624020061500170991