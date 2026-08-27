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RIJEKA - MIDTJYLLAND (20:45)

Na Rujevici su padali i bolji od Danaca! A oni će prodati igrača u Man. City za 20 milijuna eura

Piše Davor Kovačević,
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Na Rujevici su padali i bolji od Danaca! A oni će prodati igrača u Man. City za 20 milijuna eura
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Susret Rijeke i Istre u 4. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL
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Osim za europsku jesen, Rijeka igra za financijsku injekciju jer joj je u posljednjih 12 mjeseci stigla samo ona za Martina Zlomislića od 500.000 eura. Izbori li Rijeka skupinu Konferencijske lige, na račun će joj sjesti malo više od tri milijuna eura

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Nema panike ni tragedije i ako ne uspijemo, sukus je riječkih razmišljanja uoči uzvratne utakmice play-offa Konferencijske lige protiv Midtjyllanda večeras na Rujevici (20.45, MAXSport 1).

U prvoj utakmici prošlog tjedna Danci su na domaćem terenu slavili 2-0, što je istodobno i velik kapital, ali i dostižan iz perspektive nogometaša Rijeke. Dakako, uz uvjet nove nadahnute večeri kakve je Rujevica nerijetko gledala u Europi. Midtjylland je po proračunu i papirnatoj kvaliteti ispred Rijeke, u to nitko ni ne dvoji jer sve je vrlo egzaktno. Uostalom, pokazali su to Danci prošlog tjedna, no da Rijeka ima kvalitete i moći zakomplicirati njihovu računicu, i to stoji.

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Matjaž Kek za vikend je protiv Istre u punom izdanju dobio i Samuelea Vignata, talijanski ofenzivac može biti itekako velik Kekov adut za večerašnju utakmicu.

- Osjećam se vrlo dobro, želim biti spreman neovisno o tome treba li me trener cijelu utakmicu ili na pet minuta. Naravno, sretniji sam kad igram, ali dobro je i ovako - rekao je Vignato i dodao:

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- Nećemo se predati, vjerovat ćemo do kraja. Trebat će i podrška navijača, navijači su uvijek za deset, njihova podrška uvijek je maksimalna. Moramo se potruditi da mi njih nadmašimo, to će značiti da smo odigrali dobru utakmicu.

Osim za europsku jesen, Rijeka igra za financijsku injekciju jer joj je u posljednjih 12 mjeseci stigla samo ona za Martina Zlomislića od 500.000 eura. Izbori li Rijeka skupinu Konferencijske lige, na račun će joj sjesti malo više od tri milijuna eura. Nije zanemarivo, pogotovo ne uspije li Damir Mišković prodati Tonija Fruka, a cifra se već dugo dobro zna - 10 milijuna eura.

S druge strane, Midtjylland bi uskoro mogao prodati igrača i za dvostruko više. Čileanski ofenzivac Dario Osorio na meti je Manchester Cityja, koji bi navodno htio izdvojiti oko 20 milijuna eura...

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